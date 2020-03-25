Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri Kısa çalışma ödeneği nedir? Kısa çalışma ödeneği başvurusu nasıl yapılır, nakit yardım kimlere ne zaman verilecek?

nedir? nasıl yapılır, nakit yardım kimlere ne zaman verilecek?

Ülkemizde koronavirüs tedbirleri kapsamında tarafından işçilere verilecek olan ücret ile ilgili olarak nedir, nasıl başvurulur gibi sorular binlerce vatandaş tarafından araştırma konusu olmaya devam ediyor. Bilindiği üzere Aile, Çalışma ve Soysal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 600 gün şartını 450 güne, 120 gün şartını da 60 güne düşürüldüğünü açıklamıştı. Buna göre; binlerce vatandaşın gündeminde yer alan bu konuya ilişkin tüm detayları sizler için derledik. Peki, ? nasıl yapılır, nakit yardım kimlere ne zaman verilecek? İşte detaylar…

Giriş Tarihi: 25.3.2020 22:46 ABONE OL
Kısa çalışma ödeneği nedir? Kısa çalışma ödeneği başvurusu nasıl yapılır, nakit yardım kimlere ne zaman verilecek?

Koronavirüsünün ülkemizde görülmesinin ardından salgından olumsuz etkilenen işletmelere ve vatandaşlara verilecek olan ücret ile ilgili olarak nedir, nasıl başvurulur şeklindeki araştırmalar hız kazandı. Ülkemizde virüs ile mücadele kapsamında 100 milyar TL'lik yeni bir paket açılmış ekonomik pakette işverenden emekliye birçok konuda vatandaşlara destek verileceği müjdesi duyurulmuştu. Peki, , başvuru nasıl yapılır? Bu sorularınızın yanıtı ile ilgili tüm detayları haberimizde derledik. nasıl yapılır, nakit yardım kimlere ne zaman verilecek? İşte yanıtı…

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ NEDİR?

Genel ekonomik, sektörel, bölgesel kriz veya zorlayıcı sebeplerle işyerindeki haftalık çalışma sürelerinin geçici olarak en az üçte bir oranında azaltılması veya süreklilik koşulu aranmaksızın işyerinde faaliyetin tamamen veya kısmen en az dört hafta süreyle durdurulması hallerinde, işyerinde üç ayı aşmamak üzere sigortalılara çalışamadıkları dönem için gelir desteği sağlayan bir uygulamadır.
Bu kapsamda işçilere kısa çalışma ödeneği ödenmesi ve Genel Sağlık Sigortası primleri ödenmesi hizmetleri sağlanmaktadır.

piyasalar
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Kısa çalışma ödeneği nedir? Kısa çalışma ödeneği başvurusu nasıl yapılır, nakit yardım kimlere ne zaman verilecek?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA