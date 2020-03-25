Kısa çalışma ödeneği nedir? Kısa çalışma ödeneği başvurusu nasıl yapılır, nakit yardım kimlere ne zaman verilecek?

Koronavirüsünün ülkemizde görülmesinin ardından salgından olumsuz etkilenen işletmelere ve vatandaşlara verilecek olan ücret ile ilgili olarak kısa çalışma ödeneği nedir, nasıl başvurulur şeklindeki araştırmalar hız kazandı. Ülkemizde virüs ile mücadele kapsamında 100 milyar TL'lik yeni bir paket açılmış ekonomik pakette işverenden emekliye birçok konuda vatandaşlara destek verileceği müjdesi duyurulmuştu. Peki, kısa çalışma ödeneği nedir, başvuru nasıl yapılır? Bu sorularınızın yanıtı ile ilgili tüm detayları haberimizde derledik. Kısa çalışma ödeneği başvurusu nasıl yapılır, nakit yardım kimlere ne zaman verilecek? İşte yanıtı…

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ NEDİR?

Genel ekonomik, sektörel, bölgesel kriz veya zorlayıcı sebeplerle işyerindeki haftalık çalışma sürelerinin geçici olarak en az üçte bir oranında azaltılması veya süreklilik koşulu aranmaksızın işyerinde faaliyetin tamamen veya kısmen en az dört hafta süreyle durdurulması hallerinde, işyerinde üç ayı aşmamak üzere sigortalılara çalışamadıkları dönem için gelir desteği sağlayan bir uygulamadır.

Bu kapsamda işçilere kısa çalışma ödeneği ödenmesi ve Genel Sağlık Sigortası primleri ödenmesi hizmetleri sağlanmaktadır.