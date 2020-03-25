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şartları değiştirildi! 2020 , nasıl alınır? Kısa çalışma ödeneği başvuruları nasıl yapılır, şartlar nelerdir?

Corona virüsü salgını doğrultusunda alınan önlemler nedeniyle salgından olumsuz yönde etkilenen işletmeler için devreye alınan başvuruları dün itibariyle başladı. Son olarak Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, ‘Kısa Çalışma Ödeneği’ ile ilgili şartların kolaylaştığını belirtti. Başvuraların elektronik ortamda gerçekleştiğini belirten Selçuk, kısa çalışma ödeneğinin şartlarını açıkladı. Peki, 2020 , nasıl alınır? Kısa çalışma ödeneği başvuruları nasıl yapılır, şartlar nelerdir? Bakan Selçuk yaptığı açıklamada, ‘Kısa çalışma ödeneğinden; kısa çalışmanın başladığı tarihten önceki son 120 gün hizmet akdine tabi olup, son 3 yıl içinde en az 600 gün prim ödemiş olanlar yararlanabiliyordu. Yeni Koronavirüs tedbirleri kapsamında yapılan düzenlemeyle uygulama şartlarını kolaylaştırdık. Bu kapsamda kısa çalışma uygulamamızdan yararlanmak isteyenler için; 600 gün şartını 450 güne, 120 gün şartını da 60 güne düşürdük. İşverenlerimiz için mevcut istihdamı koruma şartı da getirdik.” dedi. İşte 2020 Kısa çalışma ödeneği ile ilgili son dakika ayrıntıları…

Giriş Tarihi: 25.3.2020 10:43 ABONE OL
Kısa çalışma ödeneği şartları değiştirildi! 2020 Kısa çalışma ödeneği nedir, nasıl alınır? Kısa çalışma ödeneği başvuruları nasıl yapılır, şartlar nelerdir?

başvuruları ile ilgili son dakika açıklamaları Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'tan geldi. Corona virüsü salgınından olumsuz yönde etkilenen ve iş kaybı yaşayan işletmeler, İŞKUR'a elektronik ortamda başvuru için gerekli belgeleri sağlayarak başvurularını tamamlayacak. Peki, nelerdir? Konuyla ilgili önemli açıklamalarda bulunan Bakan Selçuk, şu sözleri söyledi: 'Kısa çalışma ödeneğinden; kısa çalışmanın başladığı tarihten önceki son 120 gün hizmet akdine tabi olup, son 3 yıl içinde en az 600 gün prim ödemiş olanlar yararlanabiliyordu. Yeni Koronavirüs tedbirleri kapsamında yapılan düzenlemeyle uygulama şartlarını kolaylaştırdık. Bu kapsamda kısa çalışma uygulamamızdan yararlanmak isteyenler için; 600 gün şartını 450 güne, 120 gün şartını da 60 güne düşürdük. İşverenlerimiz için mevcut istihdamı koruma şartı da getirdik.' İşte 2020 Kısa çalışma ödeneği ile ilgili son dakika ayrıntıları…

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ NEDİR, NASIL ALINIR?

İşsizlik Sigortası Kanunu'nda yer alan kısa çalışma ödeneği; istihdamın korunması amacıyla yürürlüğe sokulan bir uygulamadır. Zorlayıcı sebepler, bölgesel veya sektörel bir kriz sebebiyle iş yerlerindeki çalışma süresinin önemli ölçüde azalması veya durma noktasına gelmesi halinde, istihdamın korunabilmesi için yapılan bir ödeme olarak tanımlanan kısa çalışma ödeneği kapsamında, çalışılamayan süre boyunca işçilere ödeme yapılacak.

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Kısa çalışma ödeneği şartları değiştirildi! 2020 Kısa çalışma ödeneği nedir, nasıl alınır? Kısa çalışma ödeneği başvuruları nasıl yapılır, şartlar nelerdir?
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