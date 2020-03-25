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Koronavirüs karantinası radara yansıdı

Dünyayı kasıp kavuran koronavirüs salgını uçuş trafiğini alt üst ederken, havayolu şirketlerinin uçuşlarında büyük iptaller yaşandı. Hava trafiği ile ilgili anlık bilgiler veren flightradar uygulamasında da uçak trafiğindeki büyük azalma dikkat çekti.

DHA Ekonomi
Giriş Tarihi: 25.3.2020 10:13 Güncelleme Tarihi: 25.3.2020 17:22 ABONE OL
Koronavirüs karantinası radara yansıdı

Dünya genelinde havayolları koronavirüs nedeniyle tarihin en büyük krizini yaşıyor. Havayollarının sefer iptallerindeki sayı katlanarak artıyor. Birçok ülke arasında da uçuşlar durdu. Zorunlu haller dışında da uçak yolculuğuna talep virüs endişesiyle her geçen gün düşüyor.

Hastalığın yayılması, zayıf yolcu talebi ve yeni seyahat kısıtlamaları, havayolu şirketlerinin uçuşlarını da vurdu. Dünya genelinde birbiri ardına uçuşların iptal olması nedeniyle uçaklar yere indi. Uçuş trafiğindeki büyük düşüş radar görüntülerine de yansıdı.

Hava trafiği ile ilgili anlık bilgiler veren flightradar uygulamasındaki Avrupa hava sahasındaki görüntü özellikle dikkat çekti.Radar kayıtlarına göre Avrupa hava sahasında uçak hareketliliğindeki büyük düşüş olduğu gözlendi.

Türkiye hava sahasında da uçuş trafiğindeki azalma olduğu görüldü. Koronavirüsü öncesi kayıtlarda ise uçuş trafiğindeki yoğunluk radara yansımıştı.

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Koronavirüs karantinası radara yansıdı
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