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Son dakika haberler: Kira ödemeleri ertelendi mi, ne zamana kadar ertelenecek? Ev ve iş yeri kiraları için erteleme yapılacak mı?

Son dakika haberi… Corona virüsü salgınından doğrulanan etkilenen iş yerlerinin kira ödemelerini aksatmaları halinde tahliye edilmesinin önüne geçildi. Alınan karar doğrultusunda yayımlanan duyuruda, salgın sebebiyle mücbir sebebi olduğu kabul edilen faaliyet alanlarına yer verildi. Koronavirüs salgını sebebiyle tüm dünyada küresel bir ekonomik kriz yaşanması muhtemel. Ülkemizde bu olası krize alınan önlemlere bir yenisi iş yeri sahiplerinin kira ödemeleri konusunda yapılan düzenleme eklendi. Yaşanan bu gelişmelerin ardından “?” “Konut kiralarında erteleme söz konusu mu?” Sorularının yanıtları araştırılmaya başlandı. İşte konuyla ilgili merak edilen detayları içeren son dakika haberi...

Giriş Tarihi: 25.3.2020 11:35 Güncelleme Tarihi: 25.3.2020 11:35 ABONE OL
Son dakika haberler: Kira ödemeleri ertelendi mi, ne zamana kadar ertelenecek? Ev ve iş yeri kiraları için erteleme yapılacak mı?

Corona virüsü ile mücadele kapsamında alınan tedbirler günden güne sıklaştırılıyor. Son olarak 1 Mart ile 30 Haziran tarihleri arasında kira ödemesi yapamayan işletmelerin tahliye edilmemesine karar verildi. Bu karara göre mülk sahipleri, kira ödemesini gerekçe göstererek kira sözleşmesini feshedemeyecek. Yaşanan bu son dakika gelişmesi ile birlikte Meclis'te kabul edilen Torba Yasa'da yer alan kira ödemelerine ilişkin detaylar merak edilmeye başlandı. İcra takibi başlatma, dava açma gibi işlemlerin Toba Yasa ile birlikte durdurulmasına karar verilirken en dikkat çekici madde, 1 Mart ile 30 Haziran 2020 tarihleri arasında ödenecek olan kira ödemelerine ilişkin oldu. İşte kira ödemelerine ilişkin 1 Mart tarihinden itibaren uygulanacak hükümlere ilişkin son dakika haberinin detayları…

KİRA ÖDEMELERİ ERTELENDİ Mİ?

Corona virüsü salgınına karşı ekonomik alanda alınan tedbirleri içeren Torba Yasa kabul edildi. Torba Yasa'nın içeriğinde yer alan maddelerden en dikkat çekeni, kira ödemelerine getirilen düzenleme oldu. Peki bu düzenlemeye göre kira ödemeleri ne zamana kadar ertelendi? Ev (konut) kirası ödemelerinde erteleme var mı?

1 Mart 2020 tarihi itibarıyla yürürlüğe girecek iş yeri kredi ödemelerine ilişkin Torba Yasa'da yer alan madde şu şekilde:

1 Mart 2020'den 30 Haziran 2020'ye kadar işleyecek iş yeri kira bedelinin ödenememesi, kira sözleşmesinin feshi ve tahliye sebebi oluşturmayacak, söz konusu bu hüküm 1 Mart 2020'den itibaren uygulanacak.

Torba Yasa'da konut kredilerine ilişkin bir madde yer almıyor.

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Son dakika haberler: Kira ödemeleri ertelendi mi, ne zamana kadar ertelenecek? Ev ve iş yeri kiraları için erteleme yapılacak mı?
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