Son dakika haberi: Torba Yasa TBMM'de kabul edildi! Dava açma durduruldu, iş yeri kirasınının ödenmemesi durumunda...

Corona virüsle mücadele kapsamındaki önlemler nedeniyle aralarında Halkbank, Ziraat Bankası, QNB Finansbank, Denizbank, Vakıfbank gibi bazı bankalar kredi ödemelerini 3 ay süreyle ertelemişti. TBMM'de dün gece çıkan Torba Yasa'daki maddelere göre iş yeri kirasını 1 Mart itibariyle ödeyemeyen esnafın da tahliye edilmesinin önü kapandı. İşte Torba Yasa'daki kritik maddeler...

TORBA YASA'DAKİ MADDELER NELER?