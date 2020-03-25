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Son Dakika: 'ndan flaş kredi faizi kararı! 'de yayımlandı! Ziraat Bankası tarım kredisi için şartları...

AŞ ve Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliğince (TKK) düşük faizli tarımsal yatırım ve işletme kredisi kullandırılmasına ilişkin uygulama esasları belirlendi. Üretim konusuna göre, 500 bin lira ile 50 milyon lira arasında değişen üst limitteki krediler için yüzde 25-75 oranında indirimi yapılacak. Özellikli kriter olarak belirlenen şartları sağlayan üreticiler, ek olarak yüzde 10 faiz indiriminden faydalanabilecek. Uygulanacak toplam indirim oranı yüzde 100'ü aşamayacak. İşte Ziraat Bankası düşük faizli kredi ile ilgili detaylar...

AA Ekonomi
Giriş Tarihi: 25.3.2020 14:36 Güncelleme Tarihi: 25.3.2020 14:50 ABONE OL
Son Dakika: Ziraat Bankası'ndan flaş kredi faizi kararı! Resmi Gazete'de yayımlandı! Ziraat Bankası tarım kredisi için şartları...

Tarım ve Orman Bakanlığının konuya ilişkin tebliği, 'de yayımlanarak, 1 Ocak'tan geçerli olmak üzere yürürlüğe girdi. Ocak ayında yürürlüğe giren Cumhurbaşkanı Kararı doğrultusunda hazırlanan tebliğe göre, üreticiler, sözleşmeli üretim yapanlar, tarımsal amaçlı kooperatif ve üretici birlikleri, Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü ve yalnızca lisanslı depo yatırımı yapan kamu kurum ve kuruluşları ile bunların iktisadi işletmeleri, 31 Aralık 2022'ye kadar belirlenen indirim oranlarıyla kredi kullanabilecek.

Üretim konusuna göre, 500 bin lira ile 50 milyon lira arasında değişen üst limitteki krediler için yüzde 25-75 oranında indirimi yapılacak. Özellikli kriter olarak belirlenen şartları sağlayan üreticiler, ek olarak yüzde 10 faiz indiriminden faydalanabilecek. Uygulanacak toplam indirim oranı yüzde 100'ü aşamayacak.

İşte düşük faizli tarımsal kredi ile ilgili önemli detaylar...

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Son Dakika: Ziraat Bankası'ndan flaş kredi faizi kararı! Resmi Gazete'de yayımlandı! Ziraat Bankası tarım kredisi için şartları...
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