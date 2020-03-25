Torba yasa kabul edildi! 2020 torba yasa neler var? Sicil affı, emekli aylığı, kısa çalışma ödeneğini kapsıyor mu?

Ülkemizde görülen koronavirüsü mücadele kapsamında kabul edilen düzenleme TBMM'den geçti. Ekonomiye ilişkin düzenlemeler içeren torba yasa kabul edilmiş oldu. Ekonomiye dair alınan kararlar doğrultusunda sicil affı, emekli aylığı, kısa çalışma ödeneği merak edilmeye başlandı. Bulunan şartlarda ekonomik şartları zor bir sürece giren esnaf ve vatandaşlar, hükümetten yeni bir sicil affı yasası düzenlemesi bekliyor. Peki 2020 torba yasa neler var? Sicil affı, emekli aylığı, kısa çalışma ödeneğini kapsıyor mu?

TORBA YASA KABUL EDİLDİ! 2020 TORBA YASA NELER VAR? SİCİL AFFI, EMEKLİ AYLIĞI, KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ…

TBMM Genel Kurulunda görüşülen Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi kabul edildi. 2020 torba yasayla birlikte Sicil affı, emekli aylığı, kısa çalışma ödeneğine ilişkin açıklamalar yapıldı. İşte Sicil affı, emekli aylığı, kısa çalışma ödeneği ve 2020 torba yasaya ilişkin tüm ayrıntılar..