Türkiye'nin dört bir yanı demir ağlarla böyle örülüyor

Anadolu toprakları, buharlı lokomotifin dünyada ilk defa kullanılmasından 33 yıl sonra 23 Eylül 1856'da İzmir-Aydın hattının inşasıyla demir yoluyla tanıştı.

Sultan 2. Abdülhamid'in çok önem verdiği ve hayata geçirdiği Hicaz Demir Yolu Projesi ile sosyal, kültürel ve ekonomik olarak şekillenmesinde de bir milat yaşayan Osmanlı topraklarında, 1923 yılına kadar toplam 4 bin 136 kilometre demir yolu ağı örüldü.

Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün çok büyük önem verdiği projeleri arasında yer alan demir yolu ağı, Atatürk döneminde yapılan büyük yatırımlarla genişledi ve 1950'ye gelindiğinde 7 bin 900 kilometreye ulaştı.

Daha sonraki süreçte yılda ortalama sadece 18 kilometre demir yolu yapılabilen Türkiye'de, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2023 hedefleri doğrultusunda başlattığı çalışmalarla 2003-2019 yıllarında bu rakam yılda ortalama 135 kilometreye çıktı. Yapılan yatırımlar sonucu 12 bin 803 kilometre demir yolu ağına ulaşıldı.

HEDEF 2023'E KADAR 18 BİN KİLOMETRE DEMİR YOLU AĞINA ULAŞMAK

Yapılan büyük yatırımlarla Yüksek Hızlı Trenle (YHT) tanışan Türkiye, dünyada 8'inci, Avrupa'da ise 6'ncı YHT teknolojisi kullanan ülke konumuna yükseldi.

Planlanan çalışmalar tamamlandıkça demir yolu sektöründe uluslararası ve bölgesel çapta önemi büyük oranda artan, demir yolu taşımacılığının kalbi olma yolunda hızla ilerleyen Türkiye'de, 2023'e kadar 5 bin 509 kilometre daha yeni demir yolu hattının tamamlanmasıyla toplam hat uzunluğu 18 bin kilometreye ulaşacak.

DEMİR YOLLARINDAKİ ATILIMA YERLİ ÜRETİMDEN BÜYÜK KATKI

Türkiye, ülkenin ilk ağır sanayisi Karabük Demir ve Çelik Fabrikalarının (Kardemir) demir yolu alanında yaptığı yatırımlarla ray ve tren tekeri üretiminde bölgesinde tek, dünyada ise söz sahibi ülkelerden oldu.

Kardemir Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Yolbulan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dünyada tren tekeri üretebilen 16 fabrikadan biri olduklarını belirterek, yakın bölge ülkeleri arasında da hem ray hem de tren tekerinin tek üreticisi konumunda bulunduklarını söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde yola çıktıklarını ve demir yolu alanında büyük yatırımlar yaptıklarını anlatan Yolbulan, "Uluslararası standartlarda tren rayını yerli imkanlarımızla üretiyoruz. Yılda 450 bin ton ray, 200 bin adet demir yolu tekeri üretme kapasitemiz var. Ürettiğimiz 770 bin ton ray TCDD tarafından hızlı ve konvansiyonel hatlarımızda kullanıldı. Teknolojisi yoğun bir üründen bahsediyoruz. Demir yolu tekeri üretmek için kurduğumuz tesis Endüstri 4.0 felsefesiyle kurgulandı, robotlar çalışıyor ve tamamen otomatik sistemler bulunuyor. Kalite konusunda dünyanın yetkili bütün kurumlarından testler yapılarak sertifikalar alındı." diye konuştu.

"150 BİN ADET DEMİR YOLU TEKERİNİ DE İHRAÇ EDER HALE GELECEĞİZ"

Yolbulan, Türkiye'nin 2023 hedeflerine milli ve yerli üretimlerle katkı vermeye çalıştıklarını dile getirdi.

Türkiye'nin kısa süre içerisinde demir yolu tekeri ithalatını bırakacağına ve Kardemir'in bu boşluğu dolduracağına işaret eden Yolbulan, "Önümüzdeki 2 yıl içinde 150 bin adet demir yolu tekerini de ihraç eder hale geleceğiz. Kardemir'de yapılan üretimler sayesinde 100 milyonlarca dolar ülkede kaldı. Çankırı Hızlı Tren Makas Fabrikasının ortaklarındanız. Bu alanda da katkımız sürüyor. Mantarı sertleştirilmiş ray üretmeye yönelik tesisimizi devreye aldık. Geçmişte olduğu gibi şimdi de Anadolu'nun demir yolu ağının daha da gelişmesiyle daha çok kalkınacağını biliyoruz. Bunda ne kadar çok katkımız olursa biz o kadar gurur duyuyoruz." ifadelerini kullandı.