Vergiye 6 ay erteleme

Hükümet koronavirüs salgınının ekonomiye olan etkisini azaltmak için destek paketlerinin kapsamını genişletti. Gelir İdaresi Başkanlığı, vergi ertelemelerinden yararlanacak mükellefler için genel bir tebliğ hazırladı. Tebliğle, mücbir sebep halinden yararlanacak sektörler ve iş kolları belirlendi. Salgından doğrudan etkilenen alışveriş merkezleri dahil perakende ticaretten otomotive, sinematiyatrodan seyahat acentelerine kadar 16 sektörün vergi ödemeleri ertelendi. 1.9 milyon gelir vergisi mükellefi 'mücbir sebep hali' kapsamına alınarak, desteklerden yararlanmalarının önü açıldı. Sokağa çıkma yasağı getirilen 65 yaş üstü ve kronik hastalığı olan vatandaşların da beyanname ve ödemeleri yasağın kalktığı tarihi takip eden 15'inci günün sonuna kadar ertelendi.



65 YAŞ ÜSTÜ DE ÖDEMEYECEK

Sektörlere yönelik sağlanan kolaylıkları sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla duyuran Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Tebliğle belirlenen sektörler için nisan, mayıs ve haziranda muhtasar ve KDV beyannamelerine ilişkin ödemeleri 6'şar ay öteliyoruz. Bu aylarda verilmesi gereken muhtasar ve KDV beyannameleri de verilmeyecek. Bu beyannameleri 27 Temmuz'a erteliyoruz. Diğer taraftan İçişleri Bakanlığı genelgesi sonrası, 65 yaşın üzerinde olması ya da kronik rahatsızlığı bulunması nedeniyle sokağa çıkamayacak olan vergi mükellefi vatandaşlarımızın beyanname ve ödemeleri yasağın sonuna kadar ertelenmiştir" dedi.







ÇİFTÇİYE, DİŞÇİYE KOLAYLIK

Albayrak, açıklanan sektörlerin dışında, ticari, zirai kazanç sahibi veya serbest meslek erbabı olan tüm gelir vergisi mükellefi 1.9 milyon vatandaşın da mücbir sebep hali kapsamına alındığını bildirdi. Bu sayede, serbest meslek erbabı çiftçi, terzi, manav, avukat, mali müşavir, mimar, mühendis, doktor, dişçiler de söz konusu mücbir sebep halinden faydalanacak.

İnşaat, araç kiralama, mobilya, basılı yayın-matbaacılık, sağlık hizmetleri gibi sektörler de mücbir sebep hali kapsamına alındı.



6 EŞİT TAKSİTLE ÖDENECEK

Vadesi gelen vergi borçları 6 eşit taksitle alınacak. Bunun için faiz uygulanmayacak. Bu beyannamelere istinaden tahakkuk eden vergilerin ödeme süreleri ise 6'şar ay uzatılarak ödemelerin ekim, kasım ve aralık aylarının son haftası içerisinde yapılabilmesi sağlandı.



PERAKENDE TİCARET: Market, büfe, bakkal, şarküteri, manav, dondurmacı, tuhafiye, kasap, pastane ve fırınlar, inşaat malzemeleri satışı, beyaz eşya, mobilya, ev tekstili, kitap ve kırtasiye, oyuncakçı vb.



SAĞLIK HİZMETLERİ: İnsan sağlığına yönelik hastane hizmetleri, diyaliz merkezleri, özel hekimlik, diş hekimliği, yatılı bakım faaliyetleri ile tıbbi laboratuvar hizmetleri.

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KONAKLAMA: Otel, motel, pansiyon, tatil köyü gibi konaklama faaliyetleri, tur operatörü ve seyahat acenteliği faaliyetleri, rezervasyon hizmetleri gibi her türlü konaklama ve buna ilişkin faaliyetler.



SİNEMA VE TİYATRO: Tiyatro, opera, bale, sinema, konser gibi her türlü sanatsal faaliyetler.



BASILI YAYIN-MATBAACILIK: Ders ve çocuk kitapları, gazeteler, dergi ve süreli yayınların yayımı gibi basılı yayın hizmetleri, dergiler ve süreli yayınların basım hizmetleri ve ciltçilik.



MOBİLYA: Sandalye, koltuk, kanepe, çekyat, divan ile iskeletlerinin imalatı, büro ve mutfak mobilyaları, yatak, yatak odası, yemek odası, banyo dolabı, genç ve çocuk odası, gardırop imalatı.



YİYECEK VE İÇECEK: Lokanta, kafe, kıraathane, kahvehane, çay ocakları, kantinler, büfeler.



OTOMOTİV: Otomobil, kamyon, kamyonet, treyler, otobüs, minibüs, midibüs, traktör, motosiklet, römork, karavan taşıtlarının imalatı, toptan ve perakende satışı ile otomotiv yan sanayisi.

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ENDÜSTRİYEL MUTFAK EKİPMANLARI: Demir, çelik, alüminyum ve bakırdan sofra ve mutfak eşyalarının imalatı gibi endüstriyel mutfak ekipmanlarının imalatı.



DEMİR ÇELİK VE METAL SANAYİ: Demir, çelik, alüminyum, bakır, kurşun, çinko, kalay imalatı ile bunların satışı.



TEKSTİL: Kumaş ve iplik imalatı, her türlü pamuktan, yünden, tiftikten, elyaftan ve kumaştan mamul ürünlerin imalatı ile giyim ve ev tekstili ürünlerinin imalatı, satışı gibi tekstil-konfeksiyon faaliyetleri.



ULAŞIM: Hava, kara, demiryolu, deniz yolu ile yapılan yük ve yolcu taşımacılığı, otoyol, tünel ve köprü işletmeciliği, depolama ve antrepoculuk faaliyetleri, havaalanı yer hizmetleri.



ARAÇ KİRALAMA: Motorlu kara taşıtlarının ve arabaların kiralanması.



İNŞAAT: Bina projelerinin geliştirilmesi, ikamet amaçlı binalar ile olmayanların inşaatı, binaların yenilenmesi faaliyetleri, yıkım işleri, ısıtma, havalandırma, soğutma, bina boyama, duvar ve yer kaplama faaliyetler.



ETKİNLİK-ORGANİZASYON: Gösteri, kongre, konferans, ticari fuar ve etkinliklerin organizasyonu ile internet kafe, oyun, düğün ve nikah salonu, spor merkezleri gibi faaliyetler.



MADENCİLİK-TAŞ OCAKÇILIĞI: Taş kömürü, linyit, uranyum, krom, nikel, alüminyum gibi madenlere yönelik faaliyetler ile mermer, granit ve taş ocakçılığı gibi madenciliğe yönelik faaliyetler.

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