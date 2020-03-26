2.5 milyon esnafa koruma

Hükümet, yaşanan salgın nedeniyle işleri veya işletmesi zarar gören esnaf ve çiftçiye de el uzattı. Cumhurbaşkanı kararıyla Halk Bankası'ndan kullanılan, 1 Nisan-30 Haziran arasında vadesi dolacak düşük faizli kredilerden doğan borçlar 3 ay süreyle faizsiz ertelendi. Buna bağlı olarak kalan tüm taksitler ötelenecek. Borcu ertelenen esnafa talep etmesi durumunda düşük faizli kredi açılabilecek. Söz konusu kararlarda ertelemeye tabi borcu bulunanlara kredi açılmasını engelleyen hükümler uygulanmayacak.