7 milyar liralık asgari ücret desteği

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Meclis'te kabul edilen yasal düzenlemeyle 'Kısa Çalışma Ödeneği' şartlarının kolaylaştığını belirterek, "Bundan yararlanmak isteyen işverenler mevcut istihdamı koruyacak. Kısa çalışma uygulamamızdan yararlanmak isteyenler için; 600 gün şartını 450 güne, 120 gün şartını da 60 güne düşürdük" dedi. Bakan Selçuk, yapılan düzenleme ile Cumhurbaşkanı'nın telafi çalışma süresini iki katına çıkarabileceğini söyledi. Kısa çalışma ödeneği başvurularının elektronik ortamda gerçekleştirildiğini anımsatan Selçuk, bu ödenekten, kısa çalışmanın başladığı tarihten önceki son 120 gün hizmet akdine tabi olup, son 3 yıl içinde en az 600 gün prim ödemiş olanların yararlanabildiğini hatırlattı. Selçuk, "Yeni koronavirüsün ekonomimiz ve istihdam piyasaları üzerindeki olumsuz etkilerini hafifletmek için etkin bir şekilde kullanılacağına inandığımız bu imkânı hemen uygulamaya koyarak, işletmelerin ve çalışanların bu süreçte karşı karşıya kalabilecekleri belirsizlikleri ortadan kaldırmayı amaçlıyoruz" dedi.Bakan Selçuk, 7 milyar liraya yakın asgari ücret desteği verileceğini kaydederek, "Asgari ücret görüşmelerinde, asgari ücret desteğimizi 75 lira olarak açıklamıştık. Asgari ücret desteği, hem işçimiz hem de işverenimiz için önemli bir destek" değerlendirmesini yaptı. Telafi çalışma süresinin 2 aydan 4 aya çıkarılmasını da değerlendiren Selçuk, "Bu zaman zarfında işçimiz dış etkenler sebebiyle çalışmasını devam ettirememiş ise daha sonraki 4 ay boyunca bunu telafi edebilecek. Böylelikle ne ücret kaybı yaşanacak ne de iş gücü kaybı olacak" diye konuştu. En düşük emekli aylığının 1500 liraya yükseldiğini bildiren Bakan Selçuk, bu yıl mayısta Ramazan Bayramı öncesi emeklilere verilecek ikramiyenin, nisanda ödeneceğini belirtti. ANKARA