Düzenleme yasallaştı önlemler devrede

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın bir süre açıkladığı corona virüsü önlemleri için yasal düzenleme gerektirenlere yönelik AK Parti bir çalışma yaptı. Bunlara yenileri de eklenerek muhalefet partileri ile görüşüldü. Genel Kurul'da Torba Yasa Teklifi'nin görüşmeleri devam ederken gruplarda uzlaşma arandı. Varılan uzlaşma sonucu AK Parti'nin hazırladığı önergeler Genel Kurul'da jet hızı ile kabul edilip yasaya 15 madde eklendi. Corona virüsünün yayılmasını önlemek için evinde kalan vatandaşların yargı ile ilgili sıkıntı yaşamaması için dava açma, icra takibi, başvuru, şikayet, itiraz, ihbar, zaman aşımı, hak düşürücü süreler başta olmak üzere "kanun gereğince yargılamalara ilişkin bütün süreler" 30 Nisan'a kadar durduruldu.



Kabul edilen yasa şu düzenlemeleri içeriyor:



400 MİLYARLIK KREDİNİN ÖNÜ AÇILDI: Kredi Garanti Fonu limiti 25 milyar liradan 50 milyar liraya çıkarıldı. Bu düzenleme ile yaklaşık 400 milyar TL kredi kefaleti sağalabilecek



SİCİL AFFI: 24 Mart 2020'den önce anapara ve taksit ödemelerini aksatarak kara listeye girenler, 31 Aralık 2020'ye kadar borçlarını öder ya da yapılandırırsa kara liste dikkate alınmayacak.



İMARA AYKIRI BİNALAR: İmar mevzuatına aykırı yapının bir ay için düzeltilmesi halinde cezalar kalkacak. Cezalar ise binanın büyüklüğüne göre verilecek.



1 YIL AFET ERTELEMESİ: Afet bölgelerinde elektrik, doğal gaz tüketim bedelleri 1 yıla kadar ertelenebilecek.



ASGARİ ÜCRET DESTEĞİ: İşverenlere, günlük 2.5, aylık 75 lira asgari ücret desteği sağlanacak. Toplam 7 milyar liralık bir destek verileceği hesaplanıyor.



YARDIM ARTIŞI: İşçilerin sigorta primlerinin ödemesinde kullanılacak işveren sendikası dayanışma ve yardımlaşma fonu desteği yüzde 35'e çıktı.



ÇEK CEZALARINA TAHLİYE: 24 Mart 2020'ye kadar işlenen karşılıksız çek suçundan mahkum olanların cezalarının infazı durdurulacak.



YAŞLILIK AYLIĞI: Aylık bağlanan maluller ve harp malullerinden çalışmaya devam edenlere, 20 yıllık sigorta süresi şartıyla yaşlılık aylığı bağlanabilecek.



EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI BİN 500 LİRA: Bin lira olan en düşük emekli maaşı bin 500 liraya çekildi. Bayram ikramiyelerinin bayramdan birkaç hafta önce verilebilmesinin yolu açıldı.



TURİZM İÇİN ÖNLEM: Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın tahsis ettiği yerlere tesis yapanlardan tahsilat altı ay ertelendi. Konaklama Vergisi ertelendi.



KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ: Kısa çalışmada son 3 yılda prim gün sayısı 600 günden 450'ye, çalışma süresi 60 güne indirildi. Telafi çalışması süresi 4 aya çıkartıldı.



KİRA ERTELEMESİ: 1 Mart ile 30 Haziran arasında işyerleri için ödenmeyen kiralar, sözleşmenin feshi ve tahliye nedeni sayılamayacak.



GENEL SAĞLIK SİGORTASI: Ay içerisinde 10 gün ve üzeri çalışan, eksik günlerine ait genel sağlık sigortası primlerini tamamlama zorunluluğu kaldırıldı.

BORÇ ERTELEME, LİMİT ARTIŞI, YAPILANDIRMA... İŞTE TÜM BANKALARIN CORONAVİRÜS DESTEK PAKETLERİ!

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