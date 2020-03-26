Ev kirasını ödeyemeyen vatandaş ne yapacak? İşte dikkat çeken o detay!

Koronavirüs salgınının ekonomiye olan etkilerini azaltmak amacıyla hazırlanan ve birçok düzenlemeler içeren yeni torba paketi, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edildi. Buna göre, 1 Mart 2020'den 30 Haziran 2020'ye kadarki süreçte iş yeri kira bedelinin ödenememesi, kira sözleşmesinin feshi ve tahliye sebebi oluşturmayacak.



Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Avukat Cevat Kazma, bu durumun yalnızca iş yeri kiralarını kapsadığına dikkat çekerek, AVM dahil birçok yüksek ücretli kira ödenen yerlerin de bu kapsamda olduğunu söyledi.



Hem dünya genelinde hem Türkiye'de ekonomik faaliyetlerin yavaşladığını belirten Cevat Kaza, "Birçok firma, Koronavirüs salgını nedeniyle hedeflerini tutturmada güçlük çekiyor. Yeni tedbir paketi, piyasadaki hareketliliğin azalmasıyla birlikte kiralarını ödemekte zorlanan şirketler ve işyerleri için oldukça isabetli bir karar" diye konuştu.



Cevat Kazma, kiraların daha sonra ödeme aşamasında, sözleşmelerdeki faizin işletilemeyeceğini de vurguladı.



"KONUTLARDA DA GEÇERLİ OLABİLİR"



Bu kararın konutları kapsamadığını söyleyen Cevat Kazma, "Yeni tedbir paketindeki bu karar konutları kapsamasa da, kiralarını ödeyemeyen kişiler bu durumun mücbir sebepten kaynaklandığını kanıtlayabilirlerse, onlara karşı da fesih ve tahliye yapılamaz" değerlendirmesinde bulundu.

Bunun için, kiracıların ev sahibine yazılı bir bilgilendirme yapmasının gerekli olduğunu açıklayan Kazma, aksi takdirde ilerleyen süreçte bu durumu bildirdiğini yasal olarak kanıtlamakta zorlanabileceğini sözlerine ekledi.