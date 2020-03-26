Havayolu şirketlerine Kovid-19 affı

Koronavirüs dolayısıyla yaşanan uçuş iptallerinden kaynaklı şirket yükümlülükleri ve yolcu haklarında yeni düzenlemeler yapıldı. Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan yönetmeliğe göre salgın nedeniyle 5 Şubat'tan itibaren iptal edilen uçuşlar sebebiyle uçuşu icra eden veya etme taahhüdünde bulunan havayolu şirketi, tazminat, geri ödeme veya güzergah değişikliği ve hizmet hakkı yükümlülüklerinden, uçuş yasakları kalktıktan sonraki 2 ay bitimine kadar muaf olacak. Mağduriyet yaşayan yolcuların, havayolu şirketinin boş koltuk durumuna bağlı istediği bir tarih için bilette değişiklik yapma veya bileti açığa alma hakkı olacak.