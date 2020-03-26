MNG Kargo’dan Korona önlemleri

MNG Kargo, hem çalışanlarının hem de müşterilerinin sağlığını korumak adına birçok önlem alıyor. Tüm kargolar, aktarma merkezlerinde dezenfeksiyon işleminden geçiriliyor, bu işlem de kargoları 30 gün süresince koruyor. MNG Kargo dağıtım personelleri, maske takıp eldiven kullanarak teslimatta hijyen standartlarını da üst seviyeye taşıyor.

Yeni bir kampanyayı da hayata geçiren MNG Kargo, dosya, 1-5, 6-15 ve 16-30 kg/desi kargoları tüm Türkiye'ye SMS ve ambalaj dahil sabit fiyatla taşıyor. 15 Nisan'a kadar geçerli olacak kampanyadan yararlanmak için saat 14.00'a kadar 0850 22 06 06 numaralı #evdekal hattını arayarak adrese kurye çağırmak yeterli oluyor. Kargolar kapılarından alınarak teslimat adresine ulaştırılırken müşteriler de teslimat süreçlerine ilişkin SMS ile bilgilendiriliyor.

EVDE KALIN BİZ İHTİYAÇLARINIZ İÇİN HİZMETTEYİZ

MNG Kargo İcra Kurulu Üyesi Özgün Şahin, "Toplum sağlığını korumak için genç yaşlı herkesin evinde kalması gerekiyor. Bu süreçte hayat da devam ettiği için mutlaka dışarıya çıkmanızı gerektiren işlemler olacaktır. Kargo aşamasında bu görevi biz üstleniyoruz. MNG Kargo olarak gerekli tüm tedbirleri alarak tüm ihtiyaçlarınızı sizlere ulaştırıyoruz."

Çok tartışılan bir konu olan virüsün kargo aracılığıyla yayılması ihtimaline karşın Şahin, Dünya Sağlık Örgütü'nün bu konudaki açıklamasını aktarıyor: "Hastalık, virüs taşıyan bir kişi öksürdüğünde veya hapşırdığında burun veya ağızdan atılan solunum damlacıkları yoluyla kişiden kişiye bulaşabiliyor. Bu damlacıklar, söz konusu kişinin etrafındaki nesnelerde veya yüzeylerde bulunabiliyor. Bu nesnelere veya yüzeylere dokunup ardından yüze dokunulursa bulaşabiliyor. Gerekli önlemler alındığında, kişisel hijyen sağlandığında böyle bir ihtimal olmadığını düşünüyoruz."

TEMASSIZ TESLİMAT DÖNEMİ

E-ticaret alışverişlerinin artmasının da etkisiyle teslimatların geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 20 arttığını belirten Şahin, ayrıca temassız işleme başladıklarını da ifade ediyor: "Personelimiz, müşterilerden alınması zorunlu olan bilgileri manuel olarak yazmak yerine, kimlik ve sürücü belgelerinde yer alan barkodları el terminalleriyle okutuyor. AR-GE merkezimizde geliştirdiğimiz barkod okutma uygulamasıyla kuryeler el terminalleri aracılığıyla yeni kimlik ve sürücü belgesi üzerinde bulunan barkodları okutabiliyor. Ardından sisteme paketin teslim edildiğine dair bildirim düşüyor. Bu da hem kolaylık sağlıyor hem de zamandan tasarruf ettiriyor. Eski kimlikleri kullanan müşteriler için de geçerli olan uygulamada el terminalleri TC kimlik numarası, isim, soyad gibi bilgileri okuyabilecek şekilde tasarlandı."