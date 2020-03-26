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! 14 bin sağlık personeli alımı başvuruları başladı!

haberine göre; 14 bin sağlık personelinin alımı bugün başladı. Açıklama Bakan 'tan geldi! Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk yaptığı açıklamada, "Başvurular bugün başladı. Dijital ortamdan başvuru yapılabilecek." dedi.

Giriş Tarihi: 26.3.2020 09:48 Güncelleme Tarihi: 26.3.2020 10:51 ABONE OL
Son dakika! 14 bin sağlık personeli alımı başvuruları başladı!

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'tan açıklama geldi. Selçuk, 14 bin personel alımı ile ilgili, "Başvurular bugün başladı. Dijital ortamdan başvuru yapılabilecek." ifadelerini kullandı.

Bakan Selçuk, yaptığı yazılı açıklamada, Sağlık Bakanlığı kadrolarına yapılacak 14 bin sürekli işçi alımıyla ilgili süreç hakkında bilgi verdi.

Kamu işçisi alımında başvuruların elektronik ortamda gerçekleşeceğini aktaran Selçuk, "Vatandaşlarımız İŞKUR birimlerine gelmeden başvurularını e-Devlet ya da 'esube.iskur.gov.tr' üzerinden yapabilecek. Ayrıca ALO 170 Çalışma ve Sosyal Güvenlik İletişim Merkezimizi arayarak da başvurularını gerçekleştirebilecekler." ifadelerini kullandı.

Bakan Selçuk, yeni tip koronavirüs riski göz önünde bulundurularak, halk sağlığını korumak amacıyla, il müdürlüklerine fiziken yapılan başvuruların kabul edilmeyeceğini kaydetti.

Başvuruların, bugünden itibaren 30 Mart'a kadar yapılacağı açıklandı.

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32 BİN PERSONEL ALINACAK

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 32 bin personel alımı yapılacağını duyurmuştu. Koca, koronavirüs ile daha etkin mücadele edileceğini sözlerine eklemiş, başvuruların bugün başlayacağını açıklamıştı.

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Son dakika! 14 bin sağlık personeli alımı başvuruları başladı!
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