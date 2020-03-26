Son dakika: Fahiş fiyat artıranlara corona virüsü cezası! Ticaret Bakanlığı rekor cezayı açıkladı!

Koronavirüs tedbirleri kapsamında Ticaret Bakanlığı harekete geçti. Bakanlık, fahiş fiyat artıran firmaları tek tek tespit etti. Şikayetlerin dikkate alındığı denetlemelerde 198 firmaya 10 milyon TL ceza kesildi. Stok yapan firmalara denetimler sürüyor. Tekrar bu durumun gerçekleşmesi halinde 10 kata kadar fazla ceza kesilecek. Tek kulan ımlık maskeler konusunda bazı firmaların devlete güçlük çıkardığı ve kuralları çiğnediği İçişleri Bakanı tarafından açıklanmıştı.

BAŞKAN RECEP TAYYİP ERDOĞAN TALİMATI VERMİŞTİ

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, videokonferans sistemi ile yaptığı kabine toplantısında Ticaret Bakanı RuhsarPekcan'a talimat vermişti. Erdoğan, "Fahiş fiyat artıranlara, gizliden yurt dışına satış yapanlara bunun hesabını sorarız." ifadelerini kullanmıştı.