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: Fahiş fiyat artıranlara cezası! rekor cezayı açıkladı!

önlemleri kapsamında açıklaması yaptı. Fahiş fiyat artıran 198 firmaya 10 milyon TL ceza kesildiği duyuruldu. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Bilim Kurulu ile yapılan kritik toplantının ardından önlemleri duyurmuş, ceza kesileceğini ifade etmişti. Başkan Erdoğan da kabine üyeleri ile videokonferans görüşmesi yapmış, "Hesabını sorarız" ifadeleri ile net mesaj vermişti.

Giriş Tarihi: 26.3.2020 11:06 Güncelleme Tarihi: 26.3.2020 11:13 ABONE OL
Son dakika: Fahiş fiyat artıranlara corona virüsü cezası! Ticaret Bakanlığı rekor cezayı açıkladı!

Koronavirüs tedbirleri kapsamında Ticaret Bakanlığı harekete geçti. Bakanlık, fahiş fiyat artıran firmaları tek tek tespit etti. Şikayetlerin dikkate alındığı denetlemelerde 198 firmaya 10 milyon TL ceza kesildi. Stok yapan firmalara denetimler sürüyor. Tekrar bu durumun gerçekleşmesi halinde 10 kata kadar fazla ceza kesilecek. Tek kulan ımlık maskeler konusunda bazı firmaların devlete güçlük çıkardığı ve kuralları çiğnediği İçişleri Bakanı tarafından açıklanmıştı.

BAŞKAN RECEP TAYYİP ERDOĞAN TALİMATI VERMİŞTİ

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, videokonferans sistemi ile yaptığı kabine toplantısında Ticaret Bakanı RuhsarPekcan'a talimat vermişti. Erdoğan, "Fahiş fiyat artıranlara, gizliden yurt dışına satış yapanlara bunun hesabını sorarız." ifadelerini kullanmıştı.

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Son dakika: Fahiş fiyat artıranlara corona virüsü cezası! Ticaret Bakanlığı rekor cezayı açıkladı!
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