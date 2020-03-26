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Tarımsal üretime düşük faizli kredi

Giriş Tarihi: 26.3.2020 ABONE OL
Tarımsal üretime düşük faizli kredi
Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği'nce (TKK) düşük faizli tarımsal yatırım ve işletme kredisi kullandırılmasına ilişkin uygulama esasları belirlendi. Üretim konusuna göre, 500 bin lira ile 50 milyon lira arasında değişen üst limitteki krediler için yüzde 25-75 oranında faiz indirimi yapılacak. Özellikli kriter olarak belirlenen şartları sağlayan üreticiler, ek olarak yüzde 10 faiz indiriminden faydalanabilecek. Geleneksel bitkisel üretim yapan işletmeler, 50 bin liraya kadar faizsiz kredi kullanabilecek.
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Tarımsal üretime düşük faizli kredi
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