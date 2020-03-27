Bankaların taahhütlerinin takipçisiyiz

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, dün sosyal medyadan yayınladığı mesajda bankaların açıkladığı koronavirüs destek paketlerinin takipçisi olduklarının altını çizdi. Albayrak, "Bankaların, iş dünyamıza ve vatandaşlarımıza verdikleri dayanışma taahhütlerinin takipçisiyiz. Taahhütlere aykırı bir uygulamayla karşılaşan tüm vatandaşlarımız Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) şikâyet hatlarına durumlarını aktarabilirler" dedi. Kısa çalışma ödeneğine başvuruların da başladığını bildiren Bakan Albayrak, süreçten etkilenen tüm firmaların başvurabileceğini açıkladı.Bakan Albayrak'ın paylaşımında yer alan infografikte, "Koronovirüs ile mücadelede bankalar tarafından verilen destek taahhütlerine aykırı durum tespit eden vatandaşlarımız, BDDK iletişim kanallarına başvuru yaparak bilgi edinebilecek, durumlarını ileterek hızla çözüme ulaşabilecek" denildi. İnfografikte, dilekçeyle başvuracak vatandaşlar için iletişim ve adres bilgileri verilirken, "https://ebulten.bddk.org.tr/ esikayet/" adresinden de online şikayette bulunulabileceği aktarıldı. Twitter üzerinden ise "HmbSosyalMedya" etiketiyle şikâyette bulunulabilecek. Şikâyet için kullanılabilecek çağrı merkezi numarası ise "0850 222 23 35" olarak duyuruldu.