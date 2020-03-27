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: 'dan yeni karar! Taşıt ve tüketici kredileri...

: 'dan corona virüs salgınının ardından yeni bir karar geldi. BDDK, "Taşıt ve tüketici kredilerinde anapara, faiz ve taksit ödemelerinin erteleme taleplerinde orijinal vade sınırlayıcı olmayacak. Vade sınırı 12 ay olan kredinin son taksitinde 3 ay erteleme talebi gelse dahi karşılanacak.Gecikmeye giren krediler yakın izlemeye (ikinci grup) alınmadan önce 30 gün yerine 90 gün beklenecek." açıklamasında bulundu.

AA Ekonomi
Giriş Tarihi: 27.3.2020 19:04 Güncelleme Tarihi: 27.3.2020 19:10 ABONE OL
Son dakika: BDDK'dan yeni karar! Taşıt ve tüketici kredileri...

Son dakika haberi... Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), taşıt ve tüketici kredilerinde anapara, faiz ve taksit ödemelerinin erteleme taleplerinde orijinal vadenin sınırlayıcı olmayacağını bildirdi.

BDDK'nın internet sitesinde yayımlanan kurul kararına göre, bankalarca/şirketlerce kullandırılan taşıt ve tüketici kredilerinde anapara, faiz ve taksit ödemelerinin erteleme taleplerinde orijinal vade sınırlayıcı olmayacak. Vade sınırı 12 ay olan kredinin son taksitinde 3 ay erteleme talebi gelse dahi karşılanacak. Ayrıca, gecikmeye giren krediler yakın izlemeye (ikinci grup) alınmadan önce 30 gün yerine 90 gün beklenecek. Uygulamalar, 31 Aralık 2020'ye kadar geçerli olacak.

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Son dakika: BDDK'dan yeni karar! Taşıt ve tüketici kredileri...
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