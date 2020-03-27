Son Dakika Haberi: Emekli ikramiye tarihi belli oldu! Ramazan ve Kurban bayramı emekli ikramiyeleri ne zaman, hangi tarihte yatacak? İşte detaylar…

Türkiye'de milyonlarca vatandaş emekli bayram ikramiyeleri ne zaman yatacak? sorusunun yanıtını araştırıyor. Bilindiği üzere Türkiye'de yaşanan corona virüsü vakaları nedeniyle Başkan Erdoğan Ramazan bayramı ikramiye ödemelerinin erkene çekildiğini duyurmuştu. Bu sevindiren haberin yanı sıra bir diğer merak konusu ise Kurban bayramı ikramiyelerinin ödeneceği tarih oldu. Konuyla ilgili Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk son dakika açıklamalarında bulundu. Peki, Ramazan ve Kurban Bayramı ikramiyeleri hangi tarihte ne zaman yatacak? Sabah.com.tr olarak konuyla ilgili detayları sizler için hazırladık…

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYELERİ NE ZAMAN YATACAK? ZEHRA ZÜMRÜT SELÇUK'TAN AÇIKLAMA GELDİ

Başkan Erdoğan ve Bakan Selçuk'un açıklamalarına haberimizin içerisinden ulaşabilir, emekli bayram ikramiyelerinin tarihlerini öğrenebilirsiniz…