Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri Son Dakika Haberi: Emekli ikramiye tarihi belli oldu! Ramazan ve Kurban bayramı emekli ikramiyeleri ne zaman, hangi tarihte yatacak? İşte detaylar…

Haberi: belli oldu! Ramazan ve Kurban bayramı emekli ikramiyeleri ne zaman, hangi tarihte yatacak? İşte detaylar…

Türkiye’de milyonlarca emekli her yıl iki dini bayram öncesinde biner liralık ikramiye alıyor. Bilindiği üzere Cumhurbaşkanı Erdoğan, corona virüsü tedbirleri kapsamında Ramazan bayramı emekli ikramiyelerinin erken ödeneceğini duyurmuştu. Durum böyleyken bir diğer merak konusu da Kurban Bayramı ikramiyeleri için oldu. Konuyla ilgili Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk açıklamalarında bulundu. Peki, Ramazan ve Kurban bayramı emekli ikramiyeleri ne zaman, hangi tarihte yatacak? İşte konuyla ilgili son dakika açıklamaları ve ayrıntıları…

Giriş Tarihi: 27.3.2020 17:01 ABONE OL
Son Dakika Haberi: Emekli ikramiye tarihi belli oldu! Ramazan ve Kurban bayramı emekli ikramiyeleri ne zaman, hangi tarihte yatacak? İşte detaylar…

Türkiye'de milyonlarca vatandaş emekli bayram ikramiyeleri ne zaman yatacak? sorusunun yanıtını araştırıyor. Bilindiği üzere Türkiye'de yaşanan corona virüsü vakaları nedeniyle Başkan Erdoğan Ramazan bayramı ikramiye ödemelerinin erkene çekildiğini duyurmuştu. Bu sevindiren haberin yanı sıra bir diğer merak konusu ise Kurban bayramı ikramiyelerinin ödeneceği tarih oldu. Konuyla ilgili Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk açıklamalarında bulundu. Peki, Ramazan ve Kurban Bayramı ikramiyeleri hangi tarihte ne zaman yatacak? Sabah.com.tr olarak konuyla ilgili detayları sizler için hazırladık…

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYELERİ NE ZAMAN YATACAK? ZEHRA ZÜMRÜT SELÇUK'TAN AÇIKLAMA GELDİ

Başkan Erdoğan ve Bakan Selçuk'un açıklamalarına haberimizin içerisinden ulaşabilir, emekli bayram ikramiyelerinin tarihlerini öğrenebilirsiniz…

piyasalar
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Son Dakika Haberi: Emekli ikramiye tarihi belli oldu! Ramazan ve Kurban bayramı emekli ikramiyeleri ne zaman, hangi tarihte yatacak? İşte detaylar…
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA