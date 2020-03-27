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'den Koronavirüs kararı! Tüm yurtdışı seferlerini durdurdu

Türk Hava Yolları, Koronavirüs nedeniyle gerçekleştirilen tedbirleri açıkladı. Son dakika bilgisine göre tüm yurt dışı seferlerinin durdurulduğunu, iç hat seferlerinin ise ve 'dan bazı büyükşehirler ile sınırlandırıldığı bildirildi. Açıklamayı Genel Müdürü Bilal Ekşi sosyal medyadan duyurdu.

DHA Ekonomi
Giriş Tarihi: 28.3.2020 06:42 Güncelleme Tarihi: 28.3.2020 06:51 ABONE OL
THY'den Koronavirüs kararı! Tüm yurtdışı seferlerini durdurdu

THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, Twitter hesabı üzerinden açıklama yaptı. Ekşi açıklamasında, "Koronavirüs ile mücadele kapsamında, Tüm yurt dışı yolcu seferlerimiz durdurulmuştur. İç hat seferlerimiz Cumartesi 23.59'dan itibaren İstanbul ve Ankara'dan bazı büyükşehirler ile sınırlandırılmıştır. Cumartesi 23.59 dan itibaren iç hat seferlerimiz İstanbul Havalimanı ve Ankara Esenboğa Havalimanından yapılacaktır. İç hat tarifemiz gün içinde hazırlanıp ilan edilecektir" ifadelerini kullandı.


Ekşi, kargo seferlerinin ise devam edeceğini belirtti.

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THY'den Koronavirüs kararı! Tüm yurtdışı seferlerini durdurdu
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