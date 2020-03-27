TOKİ 230 bin konutun taksitini erteledi

Koronavirüs salgınına karşı önlem alan kurumlara Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) ve Emlak Konut GYO da eklendi. Salgına karşı hükümetin aldığı tedbirlere ilave olarak vatandaşın banka şubelerinde oluşabilecek sağlık risklerinin önüne geçilebilmesi, nakit akışı bozulup ödeme sıkıntısı yaşayabilecek olan arsa, konut ve işyeri sahibi vatandaşların borçları faizsiz ertelendi.230 bin konut ve işyeriyle 486 adet arsa sahibini ilgilendiren ertelenen taksit ödemeleri kapsamında, Nisan, Mayıs 2020'ye ait ödemeler, haziran ayına ertelendi.Ertelenen ödemelerinin ise (2 taksit) Temmuz 2020 dönem artışı yapıldıktan sonra, temmuz-aralık aylarına ait oluşacak geri ödeme taksitlerine ilave edilerek 6 eşit taksitte tahsil edilecek.Emlak Konut GYO'da ise taksit ödemelerinin temmuz ayına kadar ertelendiği öğrenildi.Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla, taksit erteleme kampanyasını şöyle duyurdu: "Koronavirüs tedbirleri kapsamında TOKİ ve Emlak Konut'tan ev alan vatandaşlarımızın bu süreçte mağdur olmamaları için nisan ve mayıs ayı konut taksitlerini erteliyoruz."