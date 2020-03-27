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'nin Coronavirüs mücadelesinde dev hastane projesi teyakkuzda

Yapımı tamamlanan ancak açılışı henüz yapılmayan, 400 bin metrekare kapalı alana sahip Şehir Hastanesi bin 500 yatağı, 270 yoğun bakım odası, 310 poliklinik ve 40 ameliyathanesiyle başta coronavirüs olmak üzere her türlü salgınla mücadelede yeterli kapasitesiyle teyakkuz halinde bekliyor.

İHA Ekonomi
Giriş Tarihi: 27.3.2020 10:25 Güncelleme Tarihi: 27.3.2020 14:23 ABONE OL
Türkiye'nin Coronavirüs mücadelesinde dev hastane projesi teyakkuzda

'yi de etkisi altına alan korona virüs salgınına karşı ülke genelinde tüm hastaneler teyakkuza geçerken, açılışı henüz yapılmayan Şehir Hastanesi de tüm olanaklarıyla salgınla mücadeleye hazır.

BAŞKAN ERDOĞAN'IN TALİMATIYLA BAŞLANDI

2013 yılında dönemin Sağlık Bakanı Prof. Dr. Recep Akdağ'ın projelendirmesiyle ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla yapımına başlanan Erzurum Şehir Hastanesinin yüzde 99'luk kısmı tamamlanmış durumda. 700 milyon liraya mal olan, bin 500 yataklı olarak inşa edilen şehir hastanesi tam donanımıyla dikkat çekiyor. Türkiye'de ilk defa 4 bin 500 metrekare olan hilal formatındaki çatısı ise görenleri ihtişamıyla etkiliyor. Hilal şeklindeki çatı yağmur sularını da biriktirerek hastane önünde yer alan bahçenin sulama sistemine aktarıyor. Çatı 2 renk sistemi ile aydınlanıyor.

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Türkiye'nin Coronavirüs mücadelesinde dev hastane projesi teyakkuzda
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