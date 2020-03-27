Türkiye'nin Coronavirüs mücadelesinde dev hastane projesi teyakkuzda

Türkiye'yi de etkisi altına alan korona virüs salgınına karşı ülke genelinde tüm hastaneler teyakkuza geçerken, açılışı henüz yapılmayan Erzurum Şehir Hastanesi de tüm olanaklarıyla salgınla mücadeleye hazır.

BAŞKAN ERDOĞAN'IN TALİMATIYLA BAŞLANDI

2013 yılında dönemin Sağlık Bakanı Prof. Dr. Recep Akdağ'ın projelendirmesiyle ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla yapımına başlanan Erzurum Şehir Hastanesinin yüzde 99'luk kısmı tamamlanmış durumda. 700 milyon liraya mal olan, bin 500 yataklı olarak inşa edilen şehir hastanesi tam donanımıyla dikkat çekiyor. Türkiye'de ilk defa 4 bin 500 metrekare olan hilal formatındaki çatısı ise görenleri ihtişamıyla etkiliyor. Hilal şeklindeki çatı yağmur sularını da biriktirerek hastane önünde yer alan bahçenin sulama sistemine aktarıyor. Çatı 2 renk sistemi ile aydınlanıyor.

