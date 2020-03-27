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ile Sinosure’den 5 milyar dolarlık imza

Giriş Tarihi: 27.3.2020 ABONE OL
Varlık Fonu ile Sinosure’den 5 milyar dolarlık imza
Türkiye Varlık Fonu (TVF) ile Çin İhracat ve Kredi Sigortası Kurumu (Sinosure), iki ülke arasındaki ekonomik, ticari ve yatırım işbirliğini artırmak için 5 milyar dolar tutarında mutabakat belgesi imzaladı. Sinosure, TVF'nin cari açığın azaltılmasına dönük enerji, petrokimya ve madencilik sektörlerindeki projelerine Çinli yatırımcı, müteahhit ve finansal kurumları tavsiye edecek. Sinosure ayrıca ilgili projelerin finansman şartlarına bağlı olarak 5 milyar dolara kadar sigorta desteği de sunabilecek. TVF, yakın zamanda bu üç sektöre dair yatırım planlarının yanı sıra lojistik altyapı yatırımlarına katkıda bulunacağını duyurmuştu. TVF CEO'su Zafer Sönmez, "Bu anlaşmayı tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınının yarattığı belirsizlik ortamında imzalamamız da iki ülke arasındaki ilişkinin ne kadar güçlü olduğunun bir kanıtı" dedi. Sinosure CEO'su Wang Tingke ise, "Çin ile Türkiye arasındaki ekonomik, ticari ve yatırım iş birlikleri de artıyor" diye konuştu.
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Varlık Fonu ile Sinosure’den 5 milyar dolarlık imza
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