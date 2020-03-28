Çek ödemelerine kredi

TürkiyeBankalar Birliği (TBB), koronavirüs salgınının istihdam, üretim, ticaret ve ödeme sistemine olası etkilerini en az düzeye indirmek için çek ödeme destek kredisi ve ekonomik istikrar kalkanı kredi desteği uygulamalarının başlatıldığını açıkladı."Çek Ödeme Destek Kredisi" desteği 3 ay anapara ve faiz ödemesiz, toplam 12 ay vadeli ve yıllık yüzde 9.5 faizli olacak. Azami kredi tutarı yıllık cirosu 25 milyon liraya kadar olan işletmeler için 1 milyon TL, yıllık cirosu 25-125 milyon TL arasında olan işletmeler için 5 milyon TL, cirosu 125 milyon liranın üstünde olanlar için 10 milyon lira olarak belirlendi.TBB ayrıca, bankaların, başta KOBİ'ler olmak üzere kurumsal ve ticari müşterilerin işletme sermayesi ihtiyaçları için "Ekonomik İstikrar Kalkanı Kredi Desteği" ne başlayacağına vurgu yaptı. Kredi desteğini kullanacak firmaların, 2020 yılı Şubat ayı sonu itibarıyla kayıtlı çalışan sayılarında kredi vadesi boyunca azaltma yapmamaları ön koşulu bulunuyor. Teminat eksiği bulunan müşterilerin, krediye erişim imkanı için Hazine destekli KGF kefaleti sağlanabilecek. Kredi desteği, 3 ay anapara ve faiz ödemesiz, toplam 12 ay vadeli ve yıllık yüzde 9.5 faizli olacak. Bankalar, 30 Mart 2020 tarihinden itibaren talep kabul etmeye başlayacak.İş Bankası ve TEB her iki destek kredisine katılacağı açıkladı.