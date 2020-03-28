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Emekli bayram ikramiyesi ne zaman ödenecek? İkramiyelerin ödeneceği tarih belli oldu mu?

Milyonlarca emekli nedeniyle emekli bayram ikramiyelerinin ne zaman ödeneceğini merak ediyor. Coronavirüs nedeniyle alınan ekonomik tedbir paketleri tek tek uygulanmaya başlandı. Açıklanan ekonomik tedbir paketlerinde emeklileri de ilgilendiren kararlar da mevcut. Konuyla ilgili Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk emeklilere bayram ikramiyelerinin ne zaman ödeneceği hakkında önemli bilgiler verdi.

Giriş Tarihi: 28.3.2020 11:35 Güncelleme Tarihi: 28.3.2020 11:35 ABONE OL
Emekli bayram ikramiyesi ne zaman ödenecek? İkramiyelerin ödeneceği tarih belli oldu mu?

Emekli bayram ikramiyesi ne zaman ödenecek? Milyonlarca emekli vatandaşı ilgilendiren ikramiyelerin ödeme tarihleri netleşti. nedeniyle açıklanan ekonomik tedbirler kapsamında emeklileri de ilgilendiren kararlar vardı. Ekonomik tedbir paketleri tek tek hayata geçmeye başladı. Emeklilerin Ramazan ve kurban bayram ikramiyelerinin ne zaman yatacağı merak ediliyordu. Konuyla ilgili Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk önemli açıklamalarda bulundu. Peki, Ramazan ve Kurban Bayramı ikramiyeleri hangi tarihte ne zaman yatacak?

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Emekli bayram ikramiyesi ne zaman ödenecek? İkramiyelerin ödeneceği tarih belli oldu mu?
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