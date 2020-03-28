Emekli bayram ikramiyesi ne zaman ödenecek? İkramiyelerin ödeneceği tarih belli oldu mu?

Emekli bayram ikramiyesi ne zaman ödenecek? Milyonlarca emekli vatandaşı ilgilendiren ikramiyelerin ödeme tarihleri netleşti. Coronavirüs nedeniyle açıklanan ekonomik tedbirler kapsamında emeklileri de ilgilendiren kararlar vardı. Ekonomik tedbir paketleri tek tek hayata geçmeye başladı. Emeklilerin Ramazan ve kurban bayram ikramiyelerinin ne zaman yatacağı merak ediliyordu. Konuyla ilgili Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk önemli açıklamalarda bulundu. Peki, Ramazan ve Kurban Bayramı ikramiyeleri hangi tarihte ne zaman yatacak?