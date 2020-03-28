Koronayla mücadeleye 1 milyar TL bütçe

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Ar-Ge bütçesinin tamamını virüsle mücadeleye yönelik çalışmalara harcamaya hazır olduklarını belirterek, "TÜBİTAK'ın bu sene harcayabileceği tutar 1 milyar liranın üzerinde. İhtiyaç olursa tamamını kullanırız" dedi. ahaber'de Ankara Temsilcisi Murat Akgün'ün sorularını yanıtlayan Varank, TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi'ne bağlı Gen Mühendisliği ve Biyoteknoloji Enstitüsü'ndeki KOVİD 19 alt platformuna aşı çalışan tüm paydaşları topladıklarını belirterek, "Hedef 9 ay 1 yıl gibi netice alabilmek" mesajı verdi. Yerli solunum cihazının 15 Nisan itibarıyla teslim edileceğini açıklayan Varank, Türkiye'de 30 milyon maskeye yetecek kumaş olduğunu, üretiminde yeterli seviyede bulunduğunu söyledi.