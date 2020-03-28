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Son dakika: Kredi kartı faizleri düşürüldü! Kredi kartı oranları ne kadar?

Kredi kartları konusunda son dakika gelişmesi! 'de yayımlandı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın almış olduğu karara göre, kredi kartlarında azami  oranı düşürüldü. Kredi kartı faiz oranları ne kadar oldu?

Giriş Tarihi: 28.3.2020 08:55 Güncelleme Tarihi: 28.3.2020 09:51 ABONE OL
Son dakika: Kredi kartı faizleri düşürüldü! Kredi kartı faiz oranları ne kadar?

Buna göre, Türk lirası cinsinden kredi kartı işlemlerinde uygulanacak aylık azami akdi faiz oranı yüzde 1,25, (önceki yüzde 1.40)

Yabancı para cinsinden kredi kartı işlemlerinde uygulanacak aylık azami akdi faiz oranı yüzde 1,00 (önceki yüzde 1.12)

Türk lirası cinsinden kredi kartı işlemlerinde uygulanacak aylık azami gecikme faiz oranı yüzde 1,55 (önceki yüzde 1.70)

Yabancı para cinsinden kredi kartı işlemlerinde uygulanacak aylık azami gecikme faiz oranı yüzde 1,30 (önceki yüzde 1.42) oldu.

Karar 1 Nisan 2020 tarihinden itibaren yürürlüğe girecek.

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Son dakika: Kredi kartı faizleri düşürüldü! Kredi kartı faiz oranları ne kadar?
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