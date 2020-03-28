Son dakika: THY Genel Müdürü sosyal medyadan duyurdu! İşte THY'nin sefer yapacağı iller...

Türk Hava Yolları Genel Müdürü Bilal Ekşi, Twitter üzerinden Türk Hava Yolları'nın uçuş yapacağı şehirleri duyurdu. THY, koronavirüs nedeniyle sadece 14 iç hat uçuşlarını gerçekleştirecek. Tarifeler ilerleyen zamanda açıklanacak.
BİLAL EKŞİ DUYURDU
Twitter'dan paylaşımda bulunan Bilal Ekşi şu bilgileri paylaştı:
İç hatlarda Pazar 00.01'den itibaren sadece aşağıdaki Büyükşehirlere sefer yapılacaktır.
Ekşi illeri ise şu şekilde açıkladı:
İstanbul
Ankara
Samsun
Trabzon
Erzurum
Van
Diyarbakır
Malatya
Gaziantep
Kayseri
Konya
Adana
Antalya
İzmir