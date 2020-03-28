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: Genel Müdürü sosyal medyadan duyurdu! İşte THY'nin sefer yapacağı iller...

haberine göre; Genel Müdürü Bilal Ekşi sosyal medya hesabından iç hatlarda yapılacak uçuşların tam listesini yayınladı. Ekşi, 14 iç hat uçuşunun yapılabileceğini ifade etti. İşte Ekşi'nin son dakika paylaşımı...

Giriş Tarihi: 28.3.2020 11:55 Güncelleme Tarihi: 28.3.2020 12:05 ABONE OL
Son dakika: THY Genel Müdürü sosyal medyadan duyurdu! İşte THY'nin sefer yapacağı iller...

Türk Hava Yolları Genel Müdürü Bilal Ekşi, Twitter üzerinden Türk Hava Yolları'nın uçuş yapacağı şehirleri duyurdu. THY, koronavirüs nedeniyle sadece 14 iç hat uçuşlarını gerçekleştirecek. Tarifeler ilerleyen zamanda açıklanacak.

BİLAL EKŞİ DUYURDU

Twitter'dan paylaşımda bulunan Bilal Ekşi şu bilgileri paylaştı:

İç hatlarda Pazar 00.01'den itibaren sadece aşağıdaki Büyükşehirlere sefer yapılacaktır.

Ekşi illeri ise şu şekilde açıkladı:

İstanbul

Ankara

Samsun

Trabzon

Erzurum

Van

Diyarbakır

Malatya

Gaziantep

Kayseri

Konya

Adana

Antalya

İzmir

piyasalar
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Son dakika: THY Genel Müdürü sosyal medyadan duyurdu! İşte THY'nin sefer yapacağı iller...
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