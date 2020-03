Türkiye için hep birlikte

Koronavirüs salgınıyla mücadele için tüm Türkiye omuz omuza verdi. Patronlardan derneklere, odalardan şirketlere herkes destek kampanyaları düzenlemeye başladı. En çok yardım sağlık kuruluşlarına ve canını dişine takıp virüsle mücadele eden sağlık çalışanlarına yapılıyor. Birçok şirket de özellikle ihtiyaç sahiplerine ve yaşlılara gıda yardımında bulunuyor. İşte büyük seferberlik…ZORLU'DAN HASTANELERE KLİMA: Zorlu Holding, sahra hastanelerine klima gönderdi.Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Nazif Zorlu, "Ülke olarak olağanüstü günlerden geçiyoruz. Bu süreçte hepimizin üstüne düşen sorumluluklar var. Her şeyi devletten beklememek gerek" dedi.ARÇELİK TESİSLERİNİ AÇTI: Arçelik yerli solunum cihazının üretilmesi için Çayırova'daki üretim tesislerini açtı. Şirket, Ankara merkezli startup Biosys tarafından geliştirilen solunum kitinin teknolojik olarak iyileştirilmesine katkı sunmak için mühendis kadrosu tahsis etti.YEMEKSEPETİ FATURALARI ERTELİYOR: Sağlık Bakanlığı'na 1 milyon TL bağışta bulunan Yemeksepeti'nin CEO'su Nevzat Aydın, "Tek şubeli restoranlarımız için mart faturası bir ay ötelenecektir. 1 Nisan'da tüm online kredi kartı ödemeleri de hesaplara yatırılacaktır" dedi.FORD OTOSAN YÜZ MASKESİ ÜRETECEK: Ford Otosan, sağlık çalışanları için tasarımını tamamladığı yüz maskelerini üreteceğini duyurdu.OPERATÖRLERDEN DESTEK: GSM operatörleri hem sağlık çalışanlarına hem de uzaktan eğitime destek olacaklarını açıkladılar. Türk Telekom, Turkcell ve Vodafone sağlık çalışanlarına tarifelerine ek olarak ücretsiz 500 dakika konuşma ve 5 GB internet paketi tanımladı.MİGROS'TAN 65 YAŞ ÜSTÜNE TESLİMAT: Migros, 61 ildeki, 65 yaş üstü vatandaşlara özel bir saat dilimi ayırarak ücretsiz teslimat yaptığını açıkladı.ARAS KARGO BEDAVA TAŞIYACAK: Aras Kargo, salgın nedeniyle sokağa çıkma yasağı olan 65 yaş üstü müşterilerinin 0-15 kg arası kargolarını ücretsiz taşıyacağını duyurdu.DEMİR İNŞAAT'TAN 500 AİLEYE YARDIM: Demir İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Hamit Demir, 500 aileye bir ay boyunca yardımda bulunacaklarını açıkladı.DAP HOLDİNG'DEN İHTİYACI OLANA DESTEK: Dap Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ziya Yılmaz, koronavirüs kapsamında 60 aileye ilacından gıdaya, yakıttan sağlığa kadar her türlü yardımı yaptıklarını açıkladı.DİVAN KAPILARINI AÇTI: Koç Holding, Divan otelleri koronavirüs salgınına karşı mücadele eden sağlık çalışanlarına açtı.P&G YURTLARI TEMİZLEYECEK: P&G, karantina altındaki vatandaşlara kapılarını açan 14 farklı ildeki yurtların temizlik ve hijyen ihtiyaçlarını karşılamak kolları sıvadı.ANADOLU EFES'TEN 1 MİLYONLUK KAYNAK: Anadolu Efes, salgın nedeniyle hizmet veremeyen eğlence ve yeme içme sektöründeki iş ortaklarının çalışanlarının yanında olmak için 1 milyon TL'lik kaynak ayırdığını duyurdu.UNILEVER'DEN 10 TIR ÇAMAŞIR SUYU: Unilever Sağlık Bakanlığı'na 230 ton 10 TIR çamaşır suyu bağışladı.GETİR GIDA KOLİSİ DAĞITACAK: 50 bin ihtiyaç sahibine 6 hafta boyunca 300 bin gıda kolisini İstanbul Valiliği organizasyonunda dağıtacak. Bu kampanyaya ilk katkıyı da 1.5 milyon TL değerinde 10 bin koli ile Getir yapacak.DEFACTO SAĞLIKÇILAR İÇİN KİT HAZIRLADI: Defacto, Başakşehir Devlet Hastanesi'nde görev yapan sağlık çalışanları için ürün setleri hazırladı.Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) Başkanı Muhiddin Gülal, yerli üretim 1.000 adet solunum cihazı alarak Sağlık Bakanlığı'na bağışlayacaklarını duyurdu. Gülal, "Bu zor süreçte sağlık çalışanları ve virüse yakalanmış vatandaşlarımıza destek veriyoruz" dedi.ECZACIBAŞI Topluluğu, Cumhurbaşkanlığı tarafından 65 yaş üstü vatandaşlara dağıtılacak kolonyalar konusunda talep edilen desteği karşıladı. Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Eczacıbaşı, "Sağlık personeline hizmet vereceğini açıklayan otellere de hijyen için gerekli olan tüm dezenfektan ürünlerimizin yanı sıra temizlik kağıtları ve kimyasal ürünlerimizle destek veriyoruz' dedi.ATATÜRK döneminde kurulan ve Türkiye'nin en zor şartlarında ülkenin menfaati için çalışan Şişecam'ın hammadde fiyatlarına yüzde 7 zam yaptığı ortaya çıktı. 24 Mart'ta tedarikçilerine gönderdiği mektupta bir gerekçe belirtmeden hammadde fiyatlarına yüzde 7 zam yaptığını iletti. Alınan karar birçoğu kepenk kapatma noktasına gelen tedarikçilerde şok etkisi yaptı. Sabah'a konuşan KOBİ patronları, "Olağanüstü günlerden geçtiğimiz, herkesin elinden gelenin en üst limitiyle fedakarlık yaptığı bu günlerde yapılan zam bizi şaşırttı ve üzdü. Bir ay sonra da bu zam yapılabilirdi" açıklaması yaptı.3D printerlarla sağlık personeline koruma kalkanı üretmek için çalıştırdıklarını söyleyen FİBA Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Murat Özyeğin, "Sağlık personeline perakende markalarımız Marks and Spencer ve GAP ile uzun nöbet dönemlerinde temiz kıyafet desteği, Swissotel ile otel hizmetleri ve gastronomi okulumuzla yemek hizmetlerinin sunulması gibi destekleri hayata geçireceğiz.Tıbbi malzeme ve cihaz konusunda da desteğe hazırız" dedi.İstanbul Ticaret Odası (İTO), İstanbul Tıp Fakültesi'nin acil ihtiyacına karşılık koronavirüs hastalarının kurtarılmasında etkili olan 10 adet ECMO solunum cihazının bedelini karşıladı.MÜSİAD koronavirüs mücadelesi kapsamında İstanbul başta olmak üzere Anadolu'ya binlerce yardım kolisi hazırladı.ASKON üyeleri sağlık çalışanları için siper adı verilen plastik maske üreterek dağıtıyor. Türkiye geneline günde bin adet siper dağıtmayı planlayan dernek, 20 bin adet de steril tulum dağıtıyor.TÜGİAD sağlık çalışanlarına destek olmak amacıyla çalışma başlattı. TÜGİAD Bursa Şubesi, Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi ile koordineli olara İlk etapta 1.000 adet koruyucu gözlük-maske temin etti.