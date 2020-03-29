Çiftçiye icra takibi yok

Çiftçılerin kredi borçlarının ertelenmesi için Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri bir dizi karar aldı. Genel Müdür Fahrettin Poyraz'ın açıkladığı tedbirlere göre, 30 Nisan'a kadar yurt genelinde yürütülen icra ve iflas takipleri durduruldu. Yeni takip işlemi yapılmayacak, ihtiyati haciz kararları icra edilmeyecek. Kredi ödemelerinde gecikmelere esneklik tanınacak. Gecikmeye giren krediler, takip hesaplarına aktarılmadan önce 90 gün yerine 180 gün beklenecek. Çiftçilerin kredi borçları sebebiyle Risk Merkezi'ndeki siciline mücbir sebep notu düşülmesi sağlanacak. Vadesi nisan ve mayısta dolacak kredilerin anapara ve faizi 2 ay ertelenecek. Poyraz, "Çiftçilerimiz üretmeye mutlaka devam etmeli" dedi.