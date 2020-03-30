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son dakika haberi: Kapalıçarşı canlı gram ve çeyrek altın bugün ne kadar, kaç TL? 30 Mart altın fiyatları

Corona virüsünün dünya çapında etkisini hissettirdiği bu günlerde ile alakalı son dakika haberleri ve anlık gelişmeler yakından takip ediliyor. Dünya piyasalarını doğrudan etkileyen corona virüsü, altın kurundaki dalgalanmayı de etkiledi. Enflasyon oranları başta olmak üzere ülkelerin jeopolitik konumları, merkez bankaları tarafından gerçekleştirilen alış ve satış işlemleri gibi, altın fiyatları ile ilgili değişimlerini etkileyen çok sayıda faktör bulunuyor. Çoğu yatırımcının güvenli bir liman olarak gördüğü altın fiyatlarında son durum ne, bugün altın fiyatları ne kadar? Haberimizin detayları arasında 30 Mart Pazartesi 2020 Kapalıçarşı canlı gram, tam, yarım, cumhuriyet ve çeyrek altın fiyatlarını bulabilir, altın fiyatları ile ilgili son dakika gelişmelerine ulaşabilirsiniz…

Giriş Tarihi: 30.3.2020 08:04 ABONE OL
Altın fiyatları son dakika haberi: Kapalıçarşı canlı gram ve çeyrek altın bugün ne kadar, kaç TL? 30 Mart altın fiyatları

Yeni haftanın ilk günü itibarıyla ile ilgili son dakika haberleri ve uzman açıklamalarının yanı sıra anlık değişimler yakından takip edilen konular arasında yer alıyor. Mart ayının son günlerinde, dünya üzerinde yaşanan corona virüsü salgının ilerlemiş olması altın fiyatları ve döviz kurlarını da yakından etkiliyor. Buna bağlı olarak çok sayıda vatandaş, gram ve çeyrek altın bugün ne kadar sorusunun yanıtını araştırıyor. İşte 30 Mart Pazartesi 2020 gram, tam, yarım, çeyrek, cumhuriyet ve ata altın fiyatları ile ilgili detaylara haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz. İşte altın fiyatları ile ilgili son dakika haberinin ayrıntıları…

KAPALIÇARŞI ALTIN FİYATLARI BUGÜN NE KADAR? GRAM, TAM, YARIM VE ÇEYREK ALTIN FİYATLARI 30 MART PAZARTESİ

Altın fiyatlarındaki son dakika hareketliliğine ve piyasaların durumuna haberimizin içerisinden ulaşabilir, anlık değişimleri görüntüleyebilirsiniz…

İşte gram, tam, yarım ve çeyrek altın fiyatları 30 Mart;

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Altın fiyatları son dakika haberi: Kapalıçarşı canlı gram ve çeyrek altın bugün ne kadar, kaç TL? 30 Mart altın fiyatları
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