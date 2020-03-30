Fırsatçılar işbaşında! Bilet fiyatları üçe katladı

Koronavirüs tedbirleri kapsamında Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı şehirlerarası otobüs seyahatlerinin izne tabi olmasının ardından önceki gün otogarlarda son seferler 17:00'a kadar yapıldı. Otobüs seferlerine yoğun talebin oluştuğu otogarlarda bazı firmalar işi fırsatçılığa dökerek bilet fiyatlarını 3 katına kadar çıkardı. İstanbul'dan İzmir'e 120 TL olan otobüs biletini 400-500 TL arasında satan fırsatçılar, bilet kesmek yerine vatandaşlara koltuk numaralarının olduğu kağıtlar verdi. Kanun dışı yapılan işlemler karşısında vatandaşlar isyan etti. Bilet kesen firmalar ise otobüslerin en fazla yüzde 50 yolcu alabileceğini o nedenle fiyatların ikiye katlamasının normal olduğunu iddia etti.Böyle zamanlarda fırsatçılığın doğru olmadığını belirten Türkiye Otobüsçüler Federasyonu (TOF) Başkanı Mustafa Yıldırım, bilet fiyatlarının yükselmesinin ise normal karşılanması gerektiğini iddia etti. Yıldırım, "Yeni kanunla otobüslerin yüzde 50'sinin boş olması gerekiyor. 45 kişilik bir otobüste en fazla 22 yolcuya bilet satabiliyorsunuz. Ancak köprü, otoyol vs gibi giderlerde indirim yapılmadı. Bu durumda otobüs firmaları bu maliyeti ancak biletten çıkarabiliyor. O nedenle bir bileti iki katı fiyata satması gerekiyor. Ancak 3-4 kat tabi ki fırsatçılığa giriyor" diye konuştu.