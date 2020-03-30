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2020 hesaplama nasıl yapılır? Kısa çalışma ödeneği başvuru şartları nelerdir, başvurusu nasıl yapılır?

nedir, nasıl alınır? Corona virüsü salgını sebebiyle alınan tedbirler kapsamında ekonomi alanında birtakım düzenlemeler getirildi. Salgından etkilenen işletmeler ve çalışanların, olası maddi kayıplarını önlemek için devreye sokulan düzenleme maddelerinden bir tanesi de kısa çalışma ödeneği. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, kısa çalışma ödeneği başvuru şartları ile ilgili yaptığı açıklamasında aynı zamanda başvuru nasıl yapılır sorusunu da yanıtladı. Peki İŞKUR aracılığıyla ödemeleri yapılacak kısa çalışma ödeneği nasıl alınır ve hesaplanır? Kısa çalışma ödeneği kimlere verilecek? İşte detaylar…

Giriş Tarihi: 30.3.2020 11:25 Güncelleme Tarihi: 30.3.2020 11:25 ABONE OL
Kısa çalışma ödeneği 2020 hesaplama nasıl yapılır? Kısa çalışma ödeneği başvuru şartları nelerdir, başvurusu nasıl yapılır?

İŞKUR hesaplama nasıl yapılır? Başvuru süreciyle ilgili yapılan değişikliğin ardından vatandaşlar, "Kısa çalışma ödeneği başvuru şartları nelerdir ve nasıl başvuru yapılır?" sorularının yanıtlarını araştırmaya başladı. Covid-19 salgınından maddi açıdan olumsuz etkilenerek iş kaybı yaşayan işletmeler, elektronik ortam üzerinden İŞKUR'a kısa çalışma ödeneği başvurusunda bulunabilecek. Kurum tarafından değerlendirmeye alınan talepler arasında başvuru şartlarına uygunluğu tespit edilenlere kısa çalışma ödeneği desteği sağlanacak. İşte 2020 kısa çalışma ödeneği ile ilgili son dakika detayları…

2020 KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ NEDİR, NASIL ALINIR?

İşsizlik Sigortası Kanunu'nda yer alan kısa çalışma ödeneği; istihdamın korunması amacıyla yürürlüğe sokulan bir uygulamadır. Zorlayıcı sebepler, bölgesel veya sektörel bir kriz sebebiyle iş yerlerindeki çalışma süresinin önemli ölçüde azalması veya durma noktasına gelmesi halinde, istihdamın korunabilmesi için yapılan bir ödeme olarak tanımlanan kısa çalışma ödeneği kapsamında, çalışılamayan süre boyunca işçilere ödeme yapılacak.

Peki, kısa çalışma ödeneği nasıl hesaplanır? Adım adım gelire göre hesaplama işlemi...

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