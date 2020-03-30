Koronavirüs sonrası talepte ciddi artış bekleniyor

Türkiye'deki yetkili satıcıları bir çatı altında toplayan Otomotiv Yetkili Satıcıları Derneği Başkanı (OYDER) Başkanı Murat Şahsuvaroğlu, koronavirüs nedeniyle sektörün zor bir dönemden geçtiğini söyledi. Mart ayının üçüncü haftasından itibaren satışların durma noktasına geldiğini, servis girişlerinde de yüzde 50-60 düşüş olduğunu ifade eden Şahsuvaroğlu, "Yılın ilk üç ayındaki satışlar önceden yapıldı. Mart dahil eski satışların teslimatları halen devam ediyor. Muhtemelen nisanda en büyük durgunluğu yaşamış olacağız, satışlar ve bağlantılar büyük ölçüde duracaktır" dedi.2020 başında sektörün yıllık satış beklentisinin 600-650 bin adetler seviyelerinde olduğunu hatırlatan Şahsuvaroğlu, şöyle devam etti:"Bir ay öncesine kadar 700 bin adedi dahi görme ihtimali olduğunu paylaşıyorduk. Ancak içinden geçtiğimiz sürecin bilinmezliği şu aşamada yeni bir tahmin yapmamızı engelliyor. 2-3 ay hiç iş yapamayabilir ama süreç bittikten sonra yoğun bir iş potansiyeline de geçebiliriz. Bir tahmin yapmak pek mümkün değil. Bayilerimiz şu aşamada hâlâ tüm birikimlerini işlerine yatırarak ayakta kalmaya gayret ediyorlar. Tüm meslektaşlarıma elbirliği ile bu zor süreci de atlatacağımıza inandığımı belirtmek istiyorum. İşlerimize, personelimize ve müşterilerimize sahip çıkalım."