KREDİ KARTI BORÇLARI ERTELENDİ Mİ? Kredi kartı borcu erteleyen banka var mı? İşte kredileri erteleyen bankalar...

"Kredi kartı borçları ertelendi mi?", "Kredi erteleyen bankalar hangileri?" gibi soruların yanıtları vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. Corona virüsle mücadele kapsamında ülkemizin her alanında değişiklikler yapılmaya devam ederken bankalar da tedbir paketlerini açıkladı. Açıklanan ekonomik paketlerin yanı sıra birçok banka kredi erteleme kararı aldı. Ülkemizde corona virüs sebebiyle çalışamayan ve ödemeleri aksayan vatandaşlara devlet tarafından sağlanan bu kolaylık sayesinde; kredi kartı borcu erteleyen banka var mı? İşte kredileri erteleyen bankalar…

KREDİ KARTI BORÇLARI ERTELENDİ Mİ?

Corona virüsle mücadele kapsamında ülkemizde ekonomik alanda da çeşitli değişiklikler yapıldı. Salgın sebebiyle çalışamayan ve ödemeleri aksayan vatandaşlar için bankalar tedbir paketlerini açıkladılar. Buna göre; kredi kartı borçları ertelendi mi?

İşte detaylar!