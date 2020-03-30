Merkezin elinde güçlü araç setleri var

Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Oğuzhan Özbaş, salgının yayılma hızının düşmesiyle Türkiye ekonomisinin hızla toparlanacağını söyledi. Ocak-şubat aylarındaki güçlü seyir nedeniyle ilk çeyrekte yüksek oranlı büyüme beklediklerini aktaran Özbaş, "Martta seyahat harcamaları dışında tüketimde belirgin bir zayıflama sinyali almadık. Ancak sınır kapılarındaki kısıtlamalarla beraber ihracat ve ithalat üzerinde etkileri görmeye başladık. Mart ayı ihracat ve ithalatında Avrupa ve komşu ülkelere yayılan bir zayıflama var" dedi.Avrupa'daki yavaşlama, salgın hastalık ve düşen petrol fiyatları ile Ortadoğu ve Rusya ekonomilerindeki talep zayıflamasının Türkiye'nin ihracatı üzerinde doğrudan belirleyici rol oynayacağını aktaran Özbaş, "Türkiye ekonomisi, dinamik yapısıyla bu süreci göreceli olarak en az hasarla ve kısa sürede atlatan ekonomilerden biri olacak" diye konuştu.Mali tedbirlerin ilk başta istihdamı ve ticari işletmeleri korumaya yönelik olduğunu vurgulayan Özbaş, şöyle devam etti: "Son PPK toplantısında kapsamlı bir tedbir setini uygulamaya koyduk. Tedbirlerimiz üç amaca yönelik... Bankaların TL ve yabancı para likidite yönetiminde esneklik sağlanarak öngörülebilirliğin artırılması, reel sektöre kredi akışının kesintisiz devamını teminen bankalara ilave likidite imkanları tanınması ve reeskont kredi düzenlemeleriyle ihracatçı firmaların nakit akışının desteklenmesi... Merkez Bankası'nın elinde son derece geniş ve etkili bir araç seti var. Bunları güçlü bir şekilde kullanıyoruz."