Otomotiv pazarı 2019’a paralel şekilde kapanır

Renault Mais Genel Müdürü Berk Çağdaş, otomotiv pazarına yönelik değerlendirmeler yaptı. Türkiye'de ertelenen talebin karşılanmaya devam ettiği için koronavirüsün etkilerinin görülmediğini ifade eden Çağdaş, "Ancak mart ayının son haftasından itibaren önemli bir yavaşlama gözlemliyoruz. Özellikle büyük şehirlerde showrooma giren müşteri sayısında önemli ölçüde düşüş yaşandığını belirtmem gerek" dedi.Çağdaş, şöyle devam etti:"Renault Mais olarak 2020 için farklı senaryolar üzerinde çalışıyoruz. Tüm senaryolarımıza baz teşkil eden ortak nokta, sürecin uzunluğu. İyimser senaryoda ısının artışı ile virüsün yayılma hızının azalması ve ertelenen talebin yaz ayları başında karşılanabilir olması. Bu yılı geçen yıla paralel bir pazar ile kapatabileceğimizi düşünüyoruz. Bu noktada da üretimin yüzde 100 kapasite ile ne zaman yeniden hayata geçeceği, otomotivde çarkların dönmeye başlaması için belirleyici olacak."