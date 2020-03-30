Siz sorun bankalar yanıtlasın

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi'yle hangi destekler hayata geçti? Bankaların vatandaşa sağladığı finansman olanakları neler? Nasıl yararlanırsınız? aPara'da hafta içi her gün saat 15:00'da başlayacak olan, Hande Özdemir'in sunduğu 'Bize Sorun' programında kamu bankaları genel müdürüleri soruları yanıtlayacak. Büyük işletmelerden KOBİ'lere, esnaftan çalışana devletin verdiği tüm desteklerle ilgili soru sormak isteyenler @apara_tv adlı twitter hesabından, apara isimli instagram hesabından öğrenmek istediklerini iletebilir. İlk program bugün saat 15:00'da Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan ile yapılacak.