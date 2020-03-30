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SSB ve imzaladı! 5 şehre kurulacak

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı ile arasında Jandarma Entegre Muhabere ve Bilgi Sistemi () 5 İl Projesi'ne ilişkin sözleşme imzalandı. AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, proje kapsamında, Jandarma Genel Komutanlığının sayısal telsiz haberleşme ihtiyacını karşılamak üzere Bitlis, Hakkari, Siirt, Şırnak ve Van'a telsiz JEMUS kurulacak.

Giriş Tarihi: 30.3.2020 12:27 ABONE OL
SSB ve ASELSAN imzaladı! 5 şehre JEMUS kurulacak

Söz konusu iller için 10 binden fazla telsiz cihazı verilecek, 123 Tekrarlayıcı Merkezi tesis edilecek. Teslimatlar 2020-2023 yıllarında gerçekleştirilecek. Ayrıca bina kapsaması nedeniyle bina içi güçlendiriciler ve mikro siteler kurulacak. Sistem kapsamında gerekli zırhlı araç, römork üstü, mobil tekrarlayıcı merkezi röleler de teslim edilecek. Projesi'nde 5 il için 100 Sabit ve 100 Mobil Plaka Tanıma Sistemi verilecek. İl merkezlerinde, sistem yönetim ve kontrol merkezleri kurulacak.

YENİ KAZANIMLAR SAĞLANACAK

Bu sözleşmeyle JEMUS Projesi'ndeki mevcut kabiliyetlere ilave olarak yeni kazanımlar da elde edilecek.

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SSB ve ASELSAN imzaladı! 5 şehre JEMUS kurulacak
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