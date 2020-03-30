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ile bugün kaç kişinin uçacağı belli oldu

Dünyayı kasıp kavuran koronavirüs önlemleri doğrultusunda yurtdışı uçuşlarını iptal eden ile bugün yurt içinde kaç kişinin uçuş yapacağı da belli oldu.

DHA Ekonomi
Giriş Tarihi: 30.3.2020 15:15 Güncelleme Tarihi: 30.3.2020 16:17 ABONE OL
THY ile bugün kaç kişinin uçacağı belli oldu

Dünyayı kasıp kavuran koronavirüs önlemleri doğrultusunda yurtdışı uçuşlarını iptal eden Türk Hava Yolları ile bugün yurt içinde kaç kişinin uçuş yapacağı da belli oldu.

THY'nin bugün planlanan 8 iç hat seferinde toplam 1062 kişinin rezervasyon yaptırdığı öğrenildi.

THY bugün Ankara, Adana, İzmir, Van, Gaziantep, Antalya, Diyarbakır ve Trabzon seferlerini gidiş dönüş olacak şeklinde planladı.

THY bunun yanı sıra uçak içinde 'Yan Koltuk Boş' uygulaması da yapıyor.

THY Genel Müdürü Bilal Ekşi'den İstanbul ve Ankara uçuşlarına ilişkin flaş açıklama

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THY ile bugün kaç kişinin uçacağı belli oldu
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