Yan sanayiciye göre sıkıntı 8-10 hafta sürer

Taşıt Araçları Tedarik Sanayicileri Derneği (TAYSAD), koronavirüsün sektöre etkileriyle ilgili önemli bir anket gerçekleştirdi. Ankete göre, tedarik sanayicilerinin yüzde 63'ü İŞKUR Çalışma Ödeneği'ne başvururken, yüzde 37'si henüz başvuru yapmadı.Katılımcıların ortalama yüzde 40'ı, 30 Mart-5 Nisan tarihlerinde üretimi tamamen durdurma kararı aldığını belirtirken, yüzde 50'yi aşkını kısmi çalışmaya, yüzde 13'ü ise sosyal mesafeyi sağlayarak normal şekilde çalışmaya devam edeceğini ifade etti. Bu veriler, Türkiye'de 200 binin üzerinde istihdam sağlayan tedarik sanayi sektörünün, ortalama 100 binin üzerinde çalışanını doğrudan etkileyeceğini ortaya koydu.Ankete katılan üyelerin yüzde 32'si salgının yarattığı problemlerin 8-10 hafta süreceği konusunda birleşti. Bu dönemde, katılımcıların yüzde 93'ü yaşadıkları en büyük problemin iş ve ciro kaybı olduğunu vurguladı. Bu problemi, yüzde 75 ile çalışan motivasyonunun kaybı, yüzde 47 ile de ithal edilecek malzemenin geç gelmesi izledi.