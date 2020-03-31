Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri Bakan Albayrak paylaştı: Tüm kurumlarımızla milletimize destek olmayı sürdüreceğiz

Bakan Albayrak paylaştı: Tüm kurumlarımızla milletimize destek olmayı sürdüreceğiz

Hazine ve Maliye Bakanı , Twitter hesabından Coronavirüs için alınan önlemlere ve ekonomik paketlere ilişkin önemli bir açıklama yaptı. Bakan Albayrak Twitter hesaından yaptığı açıklamada, "Kamu bankalarımızın başlattığı Temel İhtiyaç Desteği adımına Katılım Finans Kurumlarımız da dahil oldu. Tüm kurumlarımızla milletimize destek olmayı sürdüreceğiz." dedi.

Giriş Tarihi: 31.3.2020 20:13 Güncelleme Tarihi: 31.3.2020 20:29 ABONE OL
Bakan Albayrak paylaştı: Tüm kurumlarımızla milletimize destek olmayı sürdüreceğiz

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak yaptığı açıklamada, "Kamu bankalarımızın başlattığı Temel İhtiyaç Desteği adımına Katılım Finans Kurumlarımız da dahil oldu. Tüm kurumlarımızla milletimize destek olmayı sürdüreceğiz. #BirlikteBaşaracağız" ifadelerine yer verdi.

BAKAN ALBAYRAK KRİTİK TOPLANTIYA KATILDI

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, G-20 Hazine Bakanları ve Merkez Bankası Başkanları toplantısında, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) küresel ticaret ve finans sistemi için oluşturduğu mevcut tablodan çıkış yollarını konuştuklarını bildirdi.

Albayrak, Twitter hesabından paylaştığı mesajında, G-20 Hazine Bakanları ve Merkez Bankası Başkanlarının bir kez daha Kovid-19 gündemiyle toplandığına dikkati çekerek, toplantıda, Kovid-19'un küresel ticaret ve finans sistemi için oluşturduğu mevcut tablodan çıkış yollarını ele aldıklarını belirtti.

Son dakika: Bakan Albayrak G-20 Hazine Bakanları ve Merkez Bankaları Başkanları toplantısına katıldı

piyasalar
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Bakan Albayrak paylaştı: Tüm kurumlarımızla milletimize destek olmayı sürdüreceğiz
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA