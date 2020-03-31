Evde bakım maaşı hangi illere yatırıldı? Evde bakım parası yatan iller hangileri? 31 Mart Salı

Bakanlık tarafından yardıma muhtaç, ihtiyacı olan engelliler ile yaşlıların ailelerinden ayrılmamaları amacıyla ödenen evde bakım maaşı hangi illere yatırıldı sorusunun yanıtı vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Mart ayında en fazla araştırılan konular arasında yer alan evde bakım parası sorgulama yapmak isteyenler e-devlet üzerinden sorgulama işlemlerini yapacaklar. T.C. kimlik numarası ile e-devlet şifresi kullanılarak giriş yapıldıktan sonra "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" yazıldığında çıkacak olan ekran evde bakım parası sorgulama ekranı olacaktır. Buna göre; evde bakım maaşı yatan iller hangileri? Evde bakım maaşı hangi illere yatırıldı?

EVDE BAKIM MAAŞI 31 MART 2020

Evde bakım maaşı sorgulama Mart ayı boyunca araştırılmaya devam ediyor. Buna göre; evde bakım maaşı hangi illere yatırıldı? Evde bakım parası sorgulama ekranına haberimizin içeriğinden oluşabilirsiniz.