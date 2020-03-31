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hangi illere yatırıldı? yatan iller hangileri? 31 Mart Salı

vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Mart ayında en fazla araştırılan konular arasında yer alan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nca bakıma muhtaç, ihtiyacı olan engelliler ile yaşlıların ailelerinden ayrılmamaları amacıyla ödenmektedir. Mart ayında evde bakım parasının yatıp yatmadığını merak edenler internet üzerinden sorgulama yapmaya başladılar. e-Devlet üzerinden evde bakım aylığı ödemelerinin sorgulanabileceği 31 Mart ? Evde bakım maaşı yatan iller hangileri? İşte cevabı!

Giriş Tarihi: 31.3.2020 11:31 ABONE OL
Evde bakım maaşı hangi illere yatırıldı? Evde bakım parası yatan iller hangileri? 31 Mart Salı

Bakanlık tarafından yardıma muhtaç, ihtiyacı olan engelliler ile yaşlıların ailelerinden ayrılmamaları amacıyla ödenen hangi illere yatırıldı sorusunun yanıtı vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Mart ayında en fazla araştırılan konular arasında yer alan sorgulama yapmak isteyenler e-devlet üzerinden sorgulama işlemlerini yapacaklar. T.C. kimlik numarası ile e-devlet şifresi kullanılarak giriş yapıldıktan sonra "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" yazıldığında çıkacak olan ekran evde bakım parası sorgulama ekranı olacaktır. Buna göre; evde bakım maaşı yatan iller hangileri? ?

EVDE BAKIM MAAŞI 31 MART 2020

Mart ayı boyunca araştırılmaya devam ediyor. Buna göre; evde bakım maaşı hangi illere yatırıldı? Evde bakım parası sorgulama ekranına haberimizin içeriğinden oluşabilirsiniz.

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Evde bakım maaşı hangi illere yatırıldı? Evde bakım parası yatan iller hangileri? 31 Mart Salı
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