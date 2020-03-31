Fabrikaları kapattılar maske üretecekler

Koronavırüs salgını nedeniyle fabrikalarını iki haftalığına kapatan hazır giyimciler sağlık çalışanları için kolları sıvadı. Hem yerli hem yabancı firmalara üretim yapan yaklaşık 15 firma günlük 1 milyon adet maske üretmek için güçlerini birleştirdi. Aralarında Özak, Taha ve Talu Tekstil, Colin's, Paşahan, Aydın Tekstil, TYH, Aycem, UTS gibi firmaların olduğu birçok grup, Sağlık Bakanlığı liderliğinde ülkenin ihtiyacı olan maske üretimini sağlık standartları çerçevesinde ve gerekli hijyen koşulları sağlanarak gerçekleştirecek.



FAHİŞ FİYATA MASKE SATAMAYACAKLAR

İstanbul Hazırgiyim Konfeksiyon İhracatçıları Başkanı aynı zamanda Talu Tekstil Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Gültepe, bu hafta sektördeki neredeyse bütün fabrikaların 2 hafta kapanma kararı aldığını, bu süre zarfında üretim hattını maske yapımı için kullanacaklarını, bu sayede fahiş fiyatla maske satışının da önüne geçileceğini ve piyasanın dengeleneceğini söyledi. LC Waikiki markasını bünyesinde bulunduran Taha ve Talu grupları olarak 3 milyon adet maskeyi de Sağlık Bakanlığı'na hibe edeceklerinin altını çizen Gültepe, bunun dışındaki günlük üretim maliyetini Sağlık Bakanlığı'nın karşılanacağını kaydetti.

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