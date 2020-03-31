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Kapalıçarşı'dan bilgileri geliyor! 31 Mart bugün gram ve fiyatları ne kadar?

Bütün dünyayı etkisi altına alan corona virüs altın piyasalarında da dalgalanmalara sebebiyet veriyor. Piyasaların nabzının attığı Kapalıçarşı'da 31 Mart hakkında gelişmeleri yaşanıyor. Corona virüsün altın piyasalarına etkisi ilk başta fiyatların düşmesiyle olsa da zaman geçtikçe altında yeni rekorlar gözlemlendi. Dün altının gramında rekor geldi ve iç piyasalarda 343 TL'den, ise 562 TL'den alıcı buldu. Yurt içinde de 'Gram, çeyrek ?' soruları en çok merak edilen konu başlıkları arasında yer alıyor. Özel olarak hazırladığımız içeriğimizde detaylı ve güncel altın fiyatları hakkındaki son dakika bilgilerini bulabilirsiniz!

Giriş Tarihi: 29.12.2019 09:44 Güncelleme Tarihi: 31.3.2020 10:17 ABONE OL
Kapalıçarşı'dan son dakika altın fiyatları bilgileri geliyor! 31 Mart bugün gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar?

İlk kez Çin'in Hubei eyaletine bağlı Vuhan şehrinde ortaya çıkan corona virüs, neredeyse dünyanın genelinde ölümlere neden oluyor. Bu küresel risk de hem hem de döviz piyasasında dalgalanmalara neden oluyor. 31 Mart ? Her toplumun kendine has özellikleri ve ortak hafızası vardır buna da kültür denir. Bizim kültürümüzde altın son derece değerli ve önemlidir. Birikim açısından da dolar ve euro baz alındığında altın bir numaralı yatırım aracıdır. Gram, çeyrek, yarım, tam ve cumhuriyet altın fiyatları hakkında güncel detayları haberimizde...

SON DAKİKA - 31 MART ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

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Kapalıçarşı'dan son dakika altın fiyatları bilgileri geliyor! 31 Mart bugün gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar?
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