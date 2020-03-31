Kapalıçarşı'dan son dakika altın fiyatları bilgileri geliyor! 31 Mart bugün gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar?

İlk kez Çin'in Hubei eyaletine bağlı Vuhan şehrinde ortaya çıkan corona virüs, neredeyse dünyanın genelinde ölümlere neden oluyor. Bu küresel risk de hem altın fiyatları hem de döviz piyasasında dalgalanmalara neden oluyor. 31 Mart altın fiyatları ne kadar oldu? Her toplumun kendine has özellikleri ve ortak hafızası vardır buna da kültür denir. Bizim kültürümüzde altın son derece değerli ve önemlidir. Birikim açısından da dolar ve euro baz alındığında altın bir numaralı yatırım aracıdır. Gram, çeyrek, yarım, tam ve cumhuriyet altın fiyatları hakkında son dakika güncel detayları haberimizde...

SON DAKİKA - 31 MART ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?