Katılım bankalarından uygun finansman

Katılım bankaları da koronavirüsle mücadele için finansal destek paketi hazırladı. Türkiye Katılım Bankaları Birliği (TKBB), katılım bankalarının müşterilerinin ihtiyaç duydukları, maaş, kira ve faturaya bağlı tüm sabit giderlerinin karşılanması için uygun finansman desteği sağlayacağını açıkladı. TKBB, şu ifadelere yer verdi: "Kredi Garanti Fonu tarafından sağlanacak olan kefaletle, Karz-ı Hasen nakit finansman ürünü ile müşterilerin vadesi gelen çek ödemeleri yapılacak. Hesaplarına çek ödemeleri için nakit yatırılacak. Karz-ı hasen enflasyona endeksli olacak ve yıllık en fazla yüzde 9.5 enflasyon farkı alınacak. 9.5'un altında gerçekleşmesi durumunda taksitler revize edilecek."