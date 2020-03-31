Başkan Erdoğan duyurdu: 2020 KYK kredi borçları ertelendi mi? Mayıs Nisan Haziran aylarında KYK borcu ödemesi...

On binlerce öğrencinin merakla beklediği KYK kredi borç ödemeleri ile ilgili son dakika haberi geldi. Cuhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sonrası corona virüse karşı alınan önlemleri açıklayan Başkan Erdoğan, ekonomi alanındaki tedbirlere ilişkin de önemli maddeler a çıkladı. Özellikle, KYK kredi borçları ertelendi mi sorusu, öğrenciler için merak konusu olmuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, KYK kredi ve burslarının öğrencilere kesintisiz olarak ödenmeye devam edeceğini açıklarken, geçmişe dönük KYK borcu ödeyen öğrencilere de müjdeli haberi berdi.

KYK BORÇLARI ERTELENDİ!

Corona virüsü ile mücadele süreci boyunca, öğrenciler KYK kredi borçlarını erteyelebilecek. Bu erteleme, Mayıs, Haziran, Temmuz aylarını kapsayacak şekilde düzenlendi.

İşte, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı açıklamalara ilişkin detaylar...