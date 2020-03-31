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Son dakika haberi: , ’na 40 milyon TL'yi aşkın destek!

Gelen son dakika haberine göre, Başkan Erdoğan'ın başlattığı coronavirüsle mücadele kapsamındaki kampanyaya 'dan önemli bir destek geldi. Türk Telekom, ’na 40 milyon TL’yi aşkın bağışla katıldığını duyurdu.

Giriş Tarihi: 31.3.2020 17:43 Güncelleme Tarihi: 31.3.2020 18:05 ABONE OL

Başkan Erdoğan'ın kampanya çağrısına Türk Telekom'dan önemli destek geldi. Yapılan açıklamada, Türk Telekom, Milli Dayanışma Kampanyası'na 40 milyon TL'yi aşkın bağışla katıldığını duyurdu.

Türk Telekom Üst Yöneticisi (CEO) Ümit Önal, sosyal medya hesabından Türk Telekom'un, Milli Dayanışma Kampanyası'na 40 milyon TL'yi aşkın bağışla katıldığını belirtti.

Önal paylaşımında, "Türk Telekom olarak, her bir çalışanımız adına bir aylık net asgari ücrete karşılık gelen, toplamda 40 milyon TL'yi aşkın bağışla Millî Dayanışma Kampanyası'na katıldık. Bu mücadeleden birlikte güçlenerek çıkacağız." ifadelerini kullandı.

SON DAKİKA: MİLLİ DAYANIŞMA KAMPANYASI'NA DESTEK ÇIĞ GİBİ BÜYÜYOR! İŞTE MAAŞLARINI BAĞIŞLAYAN İSİMLER

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Son dakika haberi: Türk Telekom, Milli Dayanışma Kampanyası’na 40 milyon TL'yi aşkın destek!
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